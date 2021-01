VIDEO Prima reacție a lui Ludovic Orban, după ce Rareș Bogdan și Robert Sighiartău i-au cerut demisia: Președintele PNL e ales la congres. Până la congresul din acest an, eu sunt președintele PNL

Liderul PNL, Ludovic Orban, a avut marți prima reacție publică legată de conflictul din partid, după ce Rareș Bogdan și Robert Sighiartău i-au cerut demisia. Orban a spus că președintele PNL este ales la congresul partidului, iar până la congresul din acest an, el este președintele PNL. Liderul PNL a mai afirmat că el discută problemele din partid cu colegii săi în forurile statutare, nu în spațiul public.

Întrebat, marți, dacă ia în calcul să demisioneze, în condițiile în care are din ce în ce mai mulți contestatari în partid, Orban a răspuns: "Președintele PNL este ales de congres. PNL a avut un congres în iunie 2017 și va avea un congres în cursul acestui an. Până la acest congres, eu sunt președintele PNL. Dacă mă voi hotărî să candidez pentru un nou mandat, voi anunța public".

Orban a mai spus că orice are de discutat cu colegii săi din PNL discută în interiorul partidului, și nu în spațiul public, și că "orice problemă trebuie discutată în forurile statutare".

"Nu am obiceiul să polemizez cu colegii mei în public. În calitate de președinte al PNL, obligația mea este să asigur coeziunea partidului, să particip la sig unității și eficienței in guv de coaliție și cred că cet rom asteaptă de la noi soluții în rezolvarea problemelor (...) Orice am de discutat discut în interiorul PNL", a mai spus liderul PNL.