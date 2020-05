Cu mască, fară mască: Poză de grup la PSD/ Ciolacu: ”masca este obligatorie doar în interior”

Marcel Ciolacu a postat vineri seara pe pagina sa de Facebook o poză realizată în Moldova alături din colegii din PSD. Nimeni nu poartă mască, iar distanțarea socială nu este respectată. Paul Stănescu, Ionel Arsene, Dan Nica, Marian Oprișan și Constantin Buzatu sunt alături și ei de șeful PSD.Criticat la comentarii, Ciolacu s-a justificat spunând că ”masca nu este obligatorie în aer liber”.Ciolacu fusese surprins l uni și în Parlament, în timpul audierii, fără mască de protecție.Liberalii au profitat de faptul că șeful PSD, Marcel Ciolacu, și-a dat jos masca de protecție în timpul ședinței Parlamentului. Primul, liderul deputaților PNL, Florin Roman, care i-a amintit că potrivit legii masca se poartă în spațiile închise.„Chemați-l pe Vela să mă aresteze”, a replicat Ciolacu.Ciolacu a susținut apoi că a renunțat la masca de protecție luni pentru că are deviaţie de sept. El spune că ar fi depistat această afecțiune "cu ocazia leșinului" din conferința de presă din 10 mai."Sub o formă de glumă, am vrut să transmit că, cu adevărat, am o suferinţă la nas, dar o să lămurim lucrurile. Am o deviaţie de sept depistată cu ocazia leşinului”, a răspuns Marcel Ciolacu.