Vlad Voiculescu: Am cerut ca orice negociere cu PNL să fie facută doar în Alianță, nu de către unul dintre partide

„Nu am intrat in balciul asta numit politica pentru vreo functie. Nu am nevoie de politica, nici eu, nici ceilalti aproape 20.000 de membri PLUS. Vreau doar ca timpul si energia investite aici - in Alianta USR PLUS in ultimul an si jumatate - sa conteze. Si nu vreau sa am nimic de-a face cu felul in care s-a facut politica pana acum. Poate astazi e destul sa ne dorim sa scapam de PSD. Maine ne vom intreba cum am putut sa cerem atat de putin de la noi insine”, a mai afirmat Voiculescu.













„Citesc in presa ca PLUS ar fi discutat / cerut ruperea Aliantei. Nici gand. Am cerut colegilor de la USR functionarea Aliantei. Am cerut ca orice negociere cu PNL sa fie facuta doar in Alianta (nu de catre unul dintre partide sau de catre vreun candidat independent), atat timp cat avem o alianta. Nu cred ca am cerut prea mult”, a scris Vlad Voiculescu, luni, pe pagina sa de Facebook „De ce eu unul vreau sa continue Alianța USR PLUS si sa functionam deja ca un partid? E simplu: forta politica constituita din USR si PLUS este singura care poate opri un nou dezmat, o noua ciuma, de data asta de alta culoare”, explică el.