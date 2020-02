USR și PLUS anunță că se îndreaptă către fuziune

Potrivit unor surse din USR, congresele reunite unde se vor stabili condițiile de fuziune ar urma să aibă loc după alegerile anticipate.





„USR și PLUS se îndreaptă către fuziune. USR și PLUS au decis, astăzi, pașii spre fuziune. Comitetul Politic al USR și Consiliul Național PLUS au mandatat birourile naționale să demareze pregătirea procesului și condițiilor de fuziune, care vor fi aprobate în congresele reunite ale celor două partide”, transmite Alianța USR PLUS într-o informare de presă. Un procent de 91% dintre membrii USR au votat la referendum pentru poziționarea doctrinară ca partid de centru dreapta , liderul formațiunii Dan Barna subliniind că rezultatul nu înseamnă o schimbare de poziție, ci o consolidare a sa.