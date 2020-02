PLUS a decis începerea discuțiilor cu USR pentru ca cele două partide să fuzioneze

„Decizia luată de PLUS cu privire la propunerea de fuziune cu USR, în cadrul ședinței de Consiliu Național de sâmbătă, 8 februarie, este următoarea: Consiliul Național PLUS acordă Biroului Național al partidului un mandat pentru a începe discuția despre fuziune, cu 2 obiective - (1) elaborarea condițiilor de fuziune, respectiv (2) organizarea unui congres în iulie 2020”, arată reprezentanții partidului condus de Dacian Cioloș, într-un anunț de presă difuzat sâmbătă și citat de Mediafax.Pe de altă parte, 91% dintre membrii USR au votat la referendum pentru poziționarea doctrinară ca partid de centru dreapt, liderul formațiunii Dan Barna subliniind că rezultatul nu înseamnă o schimbare de poziție, ci o consolidare a sa.Potrivit sursei citate, 11.047 membri USR (adică 91,25% din voturi) au fost în favoarea clarificării doctrinare.Referendumul a avut cea mai mare participare din istoria consultărilor electronice interne ale USR, în total exprimându-și votul 12.106 membri (recordul anterior era de 9.654 voturi la o consultare din noiembrie 2019).La finalul Comitetului politic al USR și Consiliului Național al PLUS, Dacian Cioloș și Dan Barna vor susține o conferință de presă comună, de la ora 18.00 la Parlament, în care vor prezenta concluziile discuțiilor cu liderii USR și PLUS din toată țara.