Dăncilă spune că nu-i este teamă să ceară votul Parlamentului, dar refuză să spună când / Lider PSD: Într-un termen rezonabil, pe care îl alegem noi

„Nu îmi este teamă să mergem în Parlament, am mai spus-o”, a declarat Dăncilă, în declarația de presă de joi seara, de la PSD, însă a refuzat să răspundă la întrebarea când.Social-democrații vor să aștepte decizia CCR care a fost sesizată după refuzul președintelui de a numi miniștrii interimari și apoi să ia o decizie. Între timp încearcă să-și cârpească majoritatea cu defectorii din ALDE cu care se negociază via Teodor Meleșcanu.De altfel liderii PSD admit că momentul nu este stabilit. De la Vaslui, Dumitru Buzatu spune că va fi într-un „termen rezonabil”. Întrebat la Digi 24, care este acest temen rezonabil, șeful PSD Vaslui a răspuns sec: „pe care îl alegem noi”. Președintele Klaus Iohannis a refuzat, din nou, numirea ministrilor propuși de Viorica Dăncilă, trimitând-o în parlament pentru a cere votul senatorilor și deputaților , după plecarea ALDE de la Guvernare.„Se vede că doamna Prim-ministru se teme de un vot în Parlament și încearcă să tragă de timp. În același fel, se vede că, de fapt, PSD, într-un mod jalnic, se agață de putere, tergiversează o procedură care este explicit și clar solicitată în Constituție”, a declarat Iohannis.„Nu îmi este teamă să mergem în Parlament, am mai spus-o. Cu atât mai mult cu cât am arătat la votul din Senat de acum 2 zile că avem majoritate. Nu fugim de Constituție așa cum o face președintele, nu fugim de responsabilitate și nu vom da înapoi”, i-a răspuns Dăncilă președintelui.

Fie că vine în parlament cu o echipă restructurată, fie că va încerca să treacă miniștrii propuși pe posturile vancantate de ALDE, Guvernul trebuie să obțină 233 de voturi.

În ambele cazuri, dacă nu se obține aprobarea parlamentului, nu înseamnă că guvernul este demis, acest lucru fiind posibil doar în cazul adoptării unei moțiuni de cenzură.