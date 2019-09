VIDEO Dan Barna, despre declarațiile controversate ale fostului consilier Andrei Caramitru: „I-am atras atenția că a exagerat. Descurajez foarte clar orice agresivitate, orice violență de limbaj”

Citește mai multe:



Da, nu doar una, am avut mai multe discuții cu Andrei. Descurajez foarte clar, explicit - și i-am spus și lui lucrul ăsta - orice agresivitate, orice violență de limbaj care mută atenția și reacția oamenilor din zona de conținut în zona aceasta de agresivitate de limbaj care nu poate fi o soluție pentru nici o temă.Mă rog, Andrei este un personaj foarte interesant pentru că pe de-o parte este un foarte bun expert economic, este un om cu o experiență profesională relevantă și consistentă, însă în lumea digitală, în lumea online, e cumva mai preocupat de acest stil de limbaj mai vehement care, din punctul meu de vedere, nu ar trebui să existe și asta e ceea ce-i spun în mod constant.Este un limbaj asumat, care nu mă reprezintă nici pe mine, nu reprezintă nici USR-ul în nici un fel. Este însă felul lui de a comunica, fel pe care îl descurajez, și am spus în repetate rânduri că nu...A fost consilierul meu, acum este un simplu membru al partidului care are propriile sale opinii și argumente. Partea de competență pe zona economică este cea pe care o folosim și în programul de guvernare. Dincolo de asta Andrei și-a asumat de fiecare dată greșelile de comunicare pe care el-a făcut. Nu sunt prea multe de spus, nu susțin...Nu-i vorba de toleranță. De fiecare dată am reacționat, i-am spus, i-am atras atenția că a exagerat. A revenit, a clarificat, este stilul lui de comunicare, nu e stilul meu, nu mă reprezintă.