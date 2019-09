De ce nu-l critică Dan Barna pe Klaus Iohannis și pentru când păstrează „glonțul de argint”

---









Citește și:



În momentul de față nu mai suntem în logica unei greșeli sau a unei declarații sau a unui lucru pe care l-a făcut sau nu l-a făcut Klaus Iohannis. Sunt deseori întrebat „domnule, ce a greșit Klaus Iohannis? Ce nu vă place?”. Nu mai suntem în logica în care dacă la evenimentul acela ieșea mai repede sau trimitea la Comisia de la Veneția mai repede Legile Justiției s-ar fi întâmplat altceva.În momentul de față este un clivaj și o fractură atât de profundă între o veche clasă politică ce pare că nu mai are nici o legătură cu ceea ce se întâmplă în momentul de față în România. (...) Vechea clasă politică în momentul de față și-a pierdut legitimitatea și soluțiile. E un argument slab să zic „cutare a greșit acolo”. (...) Vechea clasă politică este profund resposabilă de o Românie care la 30 de ani își pierde în fiecare an câte un oraș.Eu spun ceea ce vom face, ceea ce va face alianța USR-Plus. Atacuri și atacul contracandidaților e un lucru facil care face titluri spectaculoase, dar care nu schimbă cu nimic. (...)Eu pot să le propun românilor o alternativă de președinte implicat, de președinte prezent, de președinte activ de care au foarte mare nevoie acum și nu peste cinci ani. (...) Președintele poate să dea acele mesaje care să genereze încredere, oamenii au nevoie în momentul de față de încredere în țara lor. Aceasta nu mai există.Eu voi continua să vorbesc în această campanie despre ceea ce pot eu să ofer și ce pot eu să propun României. Ăsta e adevăratul subiect. Restul - că a greșit președintele Klaus Iohannis undeva sau nu, că Ludovic Orban trebuia să facă altfel o acțiune politică sau alta - e atât irelevant și atât de neinteresant pentru cetățeni încât n-o să merg pe direcția asta.Astăzi România are fundamental nevoie de un președinte care să fie prezent și activ în comunitate nu doar la crize, nu doar la problemele majore, ci să fie prezent zi de zi, la propriu zi de zi, și în bucuriile și necazurile comunității, și în orășelele mici, și în marile municipii.(...)„Sincer credeți că o să v-o adresez dumneavoastră? E acel glonț de argint, îl am aici (n.r. arată spre buzunar). Am și unul de aur. E foarte clară întrebarea. Telespectatorii care vor urmări dezbaterea o vor afla atunci”.