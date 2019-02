VIDEO Cioloș și Barna anunță formarea „Alianței 2020 USR-PLUS” pentru alegeri

„Avem alianță! La ora 20:20 s-a decis Alianța 2020 USR PLUS”, arată reprezentanții USR pe pagina de Facebook a partidului.













Obiectivul - preluarea guvernării





Dacian Cioloș a afirmat, într-o declarație de presă alături de Dan Barna, că obiectivul este formarea principalei forțe de opoziție „care în cel mai scurt timp să poată prelua guvernarea”.



„De data asta românii au pentru ce să voteze, au pentru cine să se bată”, a continuat fostul premier. Noua alianță va avea reprezentanți în birourile electorale și în secțiile de vot la alegerile europarlamentare, deoarece în PLUS s-a înscris recent un europarlamentar, Cristian Preda, a menționat el.



Cioloș a mai declarat că USR are circa 7.000 - 8.000 de membri la care se adaugă „peste 8000 deja înscriși în PLUS”, în timp ce Dan Barna a precizat că, potrivit unui sondaj IMAS dar „fără efectul de bulgăre” pe care l-ar putea antrena alianța scorul electoral este „undeva în jurul a 20%”.



„Sper să fie doar un prim pas pentru un proiect la alegerile parlamentare din 2020 când să putem oferi o majoritate politică care să schimbe România în bine”, a continuat fostul prim ministru.



Cioloș, cap de listă la europarlamentare



Dan Barna a spus că Dacian Cioloș va fi cap de listă pentru alegerile europarlamentare, urmat de Cristian Ghinea, Dragoș Păslaru și Clotilde Armand.



Potrivit lui Cioloș. este „probabil cea mai bună listă pe care a avut-o România” pentru alegerile europarlamentare.



Chestionat spre ce grup politic european s-ar orienta Alianța, Cioloș a evitat un răspuns direct, afirmând că „după europarlamentare va avea loc o reconfigurare în Parlamentul European”.



Iar în aceste condiții „este important să ne îndreptăm spre un grup politic cu care avem cert afinități și să facem și o alegere pragmatică”, spre un grup „puternic” a mai spus el.



Prezidențialele



Ziariștii l-au întrebat pe Dacian Cioloș dacă are în vedere candidatura pentru funcția de președinte al României.



„De principiu vom merge în această direcție și la prezindențiale, ne gândim să avem cât mai multți candidați comuni și la alegerile locale. Orice opțiune e deschisă în momentul de față”, a răspuns el





Înainte să participe la ședința USR, președintele PLUS Dacian Cioloș a declarat că USR a solicitat ca el să deschidă lista comună a celor două partide la alegerile europarlamentare, precizând că este dispus să iasă de pe listă, în cazul în care este nevoie.

Lista comună ar fi compusă din Dacian Cioloș, președintele PLUS, urmat de Cristian Ghinea (USR), Dragoș Pîslaru (PLUS), Clotilde Armand (USR), Nicolae Ștefănuță (USR), Vlad Botoș (USR), Ramona Strugariu (PLUS), Vlad Gheorghe (USR), Alin Mituță (PLUS).USR mizează ca prin alianța celor două partide să obțină șase locuri eligibile la europarlamentare.La rândul său, președintele USR Dan Barna a declarat că în prima parte a zilei a fost la ședința Consiliului Național al PLUS, pentru a discuta despre o alianță a celor două formațiuni pentru alegerile europarlamentare.Chestionat dacă din punctul său de vedere ar trebui sau nu Dacian Cioloș să deschidă lista pentru europarlamentare, Dan Barna a replicat: „În variantele pe care le avem acum în discuție Dacian Cioloș deschide lista. Este pe poziția 1 la PLUS și, evident din combinarea celor două liste, probabil Dacian Cioloș va fi pe primul loc”.Ulterior participării la Comitetul Politic al USR, Cioloș a spus că va rămâne în Parlamentul European cât timp va fie nevoie, iar dacă va fi cazul, va candida pentru un nou mandat în anii următori.