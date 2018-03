UPDATE Comisia lui Iordache se reuneste din nou saptamana viitoare, pentru a lucra pe modificarile la legile justitiei declarate neconstitutionale

Membrii comisiei au fost anuntati oficial cu privire la sedinta de saptamana viitoare, fara a fi stabilita o zi deocamdata. Initial, sedinta trebuia sa aiba loc miercuri sau joi, insa se asteapta publicarea in Monitorul Oficial a movitarilor.Iordache anuntase ca asteapta motivarile CCR, care a declarat neconstitutionale o serie de prevederi din cele trei legi, in urma unor contestatii ale parlamentarilor PNL, pentru a convoca din nou comisia.Comisia nu a mai avut nicio sedinta de la finalul anului trecut, desi ar trebui sa lucreze si pe punerea in acord a prevederilor din codul penal si de procedura penala cu decizii de neconstitutionalitate, precum si pe directiva privind prezumtia de nevinovatie.Iordache a declarat vineri ca nu se vor relua discutiile asupra procedurilor de numire si revocare din functie a procurorului general si procurorilor-sefi ai DNA si DIICOT. "Este o prevedere constitutionala, noi o sa le discutam pe cele declarate neconstitutionale. Daca sunt constitutionale, de ce sa le modificam?", a afirmat Iordache, pentru Agerpres. Iordache a declarat joi ca se va tine cont de decizia Curtii Constitutionale in ceea ce priveste numirea presedintelui si a vicepresedintilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie si ca lucrurile stau diferit in ceea ce priveste numirea si revocarea procurorilor de rang inalt."In decizia Curtii se spune ca nu era neconstitutional ca presedintele sa fie scos din procedura de numire a procurorilor de rang inalt, ma refer la procurorul general si la procurorii-sefi, astfel incat demersul trebuie inceput de la Ministerul Justitiei, iar procedura de numire sa se finalizeze la CSM, la sectia de procurori. Dar spune mai departe in motivare ca nu este neconstitutional ceea ce am stabilit noi, i-am dat niste prerogative presedintelui mai mult decat trebuia, dar asta nu inseamna ca ceea ce am stabilit noi este neconstitutional. Cand vom discuta la comisie, fara indoiala, vom asculta si ne vom uita pe motivarea hotararii CCR, dar vom tine cont de toate cele trei motivari, pentru ca trebuie sa corelam cele trei legi", a precizat el.