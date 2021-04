Robert Negoiță. The Păcălici of the digităl univers

Hai să mergem pe ziua de azi. Să se chinuie boii cu digitalizarea 3.

De la frig îmi vine să fac pe mine. Jur, nu am băut nimic în dimineața asta. Deloc. Se mișcă coada. Am ocazia să-mi bag cocoșul între picioare. Nu mă pot face de râs. Nu pot pleca. Nu pot pleca. Am înaintat un pas jumătate. NUUUUU vreau să pierddddd locul. Nu pot să o iau iar mâine de la cap. Sunt al 6-lea. Deja după mine s-au așezat alți proști. Sunt patru. Și ce mă bucur. Mi-e frig. Mi-e piș. Mi-e digital. Îmi strâng cocoșul. Mai sunt 3 așezați după mine. Sunt la coadă că altfel nu se poate. Am vrut să mă programez. Au vrut să se programeze. Nu se poate online. De altfel, asta-i digitalizarea lui Păcălici de la 3. M-am înscris și am fugit în boscheți.