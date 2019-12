La mulți ani! Trenduri sociale de urmărit în anii 20

Și cred că limba asta de cuvinte, îngenuncheată astăzi de analfabetisme, se va frânge. Revoluție, involuție, eșec, greșeală, bucurie, boală, rău, bine, vindecare, tăcere, lenevie, plagiat, călătorie, necunoaștere, inocență, inconștiență, anxietate, moarte - toate vor fi mai ușor de suportat pentru generațiile ce vor veni, într-o comunicare copleșită de imagini.Pornesc cu acest gând de la abundența de emoticoane, prescurtări wtf.Comportamentul social și el se va impune copiind nu eroii familiei, școlii, ci mai degrabă gesturi și comportamente impuse de vedete, publicități, eroi de jocuri online - ficțiuni. Frodo din Stăpânul Inelelor are mai mare trecere decât bunicul care nu știe ce-i UBER-ul.Limbajul IT și cel corporatist plus comportamentul video impun deja alt sânge felului în care comunicăm.Acum pare a fi un sentiment de siguranță generațională, o iluzie de mai mare eficiență față de ceea ce au făcut “bătrânii”. În fapt, proști, mincinoși, deștepți, oameni de bine, șmecheri, vor fi în aceeași doză, dar limbajul lor se va modela după puterile domeniile dominante. Este de urmărit această tehnologizare a limbajului și, implicit acest comportament social furat ficțiunilor, eroilor din videogame-uri.Nu cred în stingerea motoarelor, ci doar în micșorarea turației. Omenetul, economic vorbind, s-a dat cu capul de pereții lumii. Globalizarea nu mai are unde să meargă. A pârjolit tot pământul și nu văd unde ar exista piețe noi de mână de muncă ieftină, ori de desfacere în afara Cubei, proaspăt invadată, și, poate, a Coreei de Nord (dar Cuba, Coreea au devenit irelevante). Tot ce a mai rămas este să ne păcălim între noi cu bitcoin sau libra, credite cu buletinul și escrocherii inventive, cum altfel?Minciunile astea, care vor avea mereu denumiri pompoase, vor folosi imaginea ca reper, comunicarea simplicată la maxim. În acest context, cred în această lume regresivă care își trăiește simplu viața asta.Am stat de vorbă anul care a trecut cu tipi care citesc exclusiv site-uri mondene și de sport. Nu-i interesau intervenții civice, politică, noi deprecieri economice, invenții IT sau de orice fel. Dar ce m-a surprins a fost explicația lor. Știm că felul în care sunt scrise sportul și mondenul înseamnă minciună în doză mare. O facem zilnic, citim la fel. M-am întrebat ce anume îi fac pe tipi ăștia să revină la locul “crimei”. Un soi de amuzament? Nicicum. Ei nici nu se gândeau că sunt mințiți. Erau imuni la felul în care erau tratați senzațional. Poate greșesc generalizând, dar minciuna va fi privită astfel. Reproșul “trăiesc în minciună” cum denominăm starea astăzi, va fi o stare firească.Este grav? Asta este. Toate se vor topi întruna. Deja se întâmplă acest lucru. Totul va fi melanj. Instituțiile clasice de protocol ale informației - influenței se vor contopi între ele, de nici nu vor ști că au fost surori vitrege vreodată. De aici, cel mai grav afectat iese jurnalismul. Publicul, mă tem, fuge tot mai des către imagine și senzaționalism, iar banii de publicitate fug în același ritm, în aceeași direcție. Futuko, ceea ce se întâmplă astăzi în Japonia, se va generaliza sub diverse forme. (CLICK AICI PENTRU LINK EXPLICAȚII) Tineri din Japonia au luat decizia să nu mai meargă la școală. Ruptura există. La ce le folosește chestia? Instituțiile clasice ale învățământului nu mai au astăzi decât un singur atu: diploma. Angajatorii cer diplomă. Profesorii au drept concurenți coucherul, treinerul de pe canalul youtub, influencerul de orice calibru. Se Futuko școala clasică. Este un pas formal ce urmează. Angajatorii să nu mai impună diploma obligatorie. Ceea ce la corporații mari ca google sau facebook este practică. În definitiv, nu degeaba corporațiile fac proprii ani de ideologizare și training. Asta se-ntâmplă clar pentru a adapta, reprograma, adapta zeci de ani de educație inutilă.Să privim spre identitate? De ce nu? Să nu uităm că anul acesta “they” (ei/ele) a fost recunoscut în dicționarul Merriam-Webster ca fiind fără gen masculin/feminin. Prestigiosul dicționar a listat cuvântul “they” ca fiind pronume singular non-binar. Motivația: utilizarea lui a devenit populară în rândul celor care nu se identifică nici cu persoanele de sex feminin, nici cu cele de sex masculin. Un Sam Smith s-a declarat oficial non-binar, explicând că nu se simte "nici bărbat, nici femeie, ci undeva între". Fabulos! Au zis că nu se recunosc bărbat/femeie nici Jill Soloway care e-n "Transparent" și nici Asia Kate Dillon care este în "Billions". Ei și-au recunoscut dubiile. (CLICK pentru detalii) Identitatea este o opțiune personală, nu este dată de la Poliție. Da, este creația unui nou mod de a vedea viața.Dacă socotim că decrețeii/milenialii sunt la butoane astăzi și par că s-au adaptat lumii digitale, să nu uităm că în 10-20 de ani la butoane va veni generația care n-are nevoie de adaptare la această lume digitală.Sunt născuți digitalizați. Sunt natural born killeri - digitali. Puștii ăștia se joacă cu “aplicația” în țărână. Ne plângem de moartea cărții, a școlii, a cărții, a limbii, dar noi devenim incapabili să povestim ceva despre lumea noastră. Să nu uităm că anul acesta s-au împlinit 30 de ani de la Revoluție. Spectacolul explicațiilor noastre a fost unul penibil. Nu știm ce-am trăit în comunism, habar n-avem ce-i Revoluția. Ei au legături tot mai slabe cu noi. Noi, dominați de lipsă de timp, frustrări, promoții, obsedați de bani, orgolii și antipatii.S-a acreditat ideea că nu facem față exploziei informaționale. De fapt, nu contează asta. Mintea noastră fizic nu poate procesa lumea asta care se zbuciumă secundă de secundă. Nu contează să știi tu primul tot ce-i nou în dezvoltări de inteligență artificială, influensări, invenții IT și de mobil, jocuri, știri, muzici, țoale, bârfe. Nu. Nu. Contează înțelegerea a cât poți cuprinde. Nu, nu mă refer la a rămâne în zona confortabilă a prejudecății și stereotipului. NU.Contează să-ți faci un soi de “perpetuum mobile”, să-l numesc așa, al înțelegerii lucrurilor care se-ntâmplă în jur. Al înțelegerii. Asta înseamnă informare, gândire critică, inteligență emoțională. E greu. Dar numai așa merge. Dacă vrei un pic mai mult nu “mai merge și așa.Oricât de supărat aș fi pe lumea care va veni mi-e clar că nu voi avea vreo pensie în următorii 30 de ani și că trebuie să mă țină coloana, creierul și degetul pe tastatură să scriu prostii, profeții, gânduri de noi decenii, până la moarte. Asta este. Va fi dureros și mișto.Atenție, articolul de față nu face nicio profeție. Mă doare în bască de speculațiile lui Musk, Zuckerberg, Soros și alții ca ei. Eu am inventariat câteva trenduri observate în anii trecuți și invit pe cine poate și are chef să le urmărească cu mine în anii ce vin. De aceea urez tuturor: