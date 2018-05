Sergiu Cristian Manea, CEO BCR: "România a navigat pe ape liniștite. De ce vedem o Românie imprevizibilă? Pentru că cei ca mine n-au vorbit destul de mult de câte ori au avut ocazia" - VIDEOinterviu, partea a doua

2015 – prezent: Preşedinte Executiv, Președinte al Comitetului Executiv, Banca Comercială Română, Bucuresti

2012 – 2015: Vicepreşedinte Executiv Trezorerie, Pieţe de capital&Group Large Corporates, Membru al Comitetului Executiv, Banca Comercială Română, Bucuresti

2010 – 2012: Partener, ITHUBA CAPITAL, Viena, Austria

2006-2010: Director executiv, EEMEA Markets, Bank Austria Creditanstalt A.G., Pieţe & Investment Banking, Unicredit Group, Viena, Austria

2005-2006: Director executiv, Institutional Sales & DCM Origination, Pieţe Internaţionale, Bank Austria Creditanstalt A.G, Viena, Austria

2004-2005: Director Trading, Emerging EMEA Fixed Income and Interest Rates Derivatives, Pieţe Globale, ABN AMRO N.V., Sucursala Londra, Marea Britanie

2000-2003: Vicepreşedinte, Pieţe Financiare, ABN AMRO Romania S.A.,Bucuresti, România

1998-2000: Director & Trezorier, Trezorerie si Pieţe, Bank AustriaCreditanstalt Romania S.A., București, România

1997-1998: Senior Trader, MM/Fixed Income/FX, Pieţe Globale, CITIBANK România S.A., Bucuresti, România 1996-1997: MM and Fixed Income Trading & Sales, Pieţe Financiare, INGBank N.V., Sucursala Bucuresti, România

1994-1996: Instituţii Financiare, Divizia Internaţională, BRD, Bucuresti, România

Și mă întorc: de ce nu înțegeai 1990-ul?Când am mers la facultate, chiar în 1990, se schimba lumea. Mă uitam la exemplele din jur, ce se întâmpla în Germania, în Cehia și vedeam că noi nu urmăm lecțiile oferite de celelalte țări. Asta m-a nedumirit. Privatizare, reforme structurale. Toate erau făcute anapoda la noi. De ce întârziem? Nu înțelegeam. Mi-aduc aminte de Cuponiadă, când toată lumea se credea bogată. Mi s-a părut că era un cadou, dar un cadou la care n-ai participat nicicum. Bun, după ce se termină banii ăștia ce facem? Mi s-a părut cumva că nu face sens.Ce întrebări ar trebui să-și pună un puști acum? Despre el, bani, lumea care este în 2018. SergiuPăi, eu îi repet băiatului meu cel mare un lucru simplu: fă lucruri care să te facă fericit. Asta-i important. Să-și găsească singur calea, vorbind cu tot mai mulți oameni. Să-nțeleagă.Ce înseamnă să-nțeleagă?Diferența dintre a reproduce un titlu sau un paragraf care sună cool și a găsi o reprezentare proprie a lucrurilor în care este parte. Este foarte important să înțeleagă ce-l animă. Asta-l va face fericit.Trecem de vârsta inocențelor. A venit cariera. Când ai fost sătul, lovit, păcălit de tot ce-nseamnă România?Hai să începem prin a-ți spune de ce sunt în viață și trăiesc. În primul rând pentru că eram pasionat de ceea ce făceam. În școală, am descoperit ceva ce am făcut pentru douăzeci de ani. Am devenit dealer de active. Tranzacționare pe piața creditelor, a activelor, a mărfurilor. Am avut destul timp să mă întreb ce se întâmplă aici, cum fac alții? Și am avut noroc, ăsta e termenul, pentru că pasiunea mea a căpătat contur palpabil, într-un moment în care piața bancară s-a schimbat. Erau multe oportunități, după 1998. Și am avut șansa să lucrez în echipe bine structurate. Apoi am avut onoarea unor pozițiile de management.Să nu uităm de păcăliri.Eu sunt ușor de sedus. Cred în fiecare an că România are o șansă enormă și așa vreau să mor.Nu te las. Cum definește un bancher norocul? E un cuvânt folosit mai devreme.Norocul înseamnă timing. E pur și simplu timing. Ce, când și cum aduci la masă. Poți să fii cel mai bun cofetar din lume. Dacă tu aduci cel mai apetisant cofet și cei de la masă mănâncă supă, este o proastă alegere. Am avut norocul să fac parte din generația care a deschis piața românească. Și mi-a plăcut asta. Se vede.Al doilea cuvânt cheie: îmi place să lucrez cu banii. Cum să-ți placă să lucrezi cu banii? Îți place pentru că poți face shopping. Punct.Este vorba de evoluția piețelor. E vorba de formarea unui mecanism decizional pentru cel pentru care lucrezi. Să înțelegi ce se întâmplă cu piața. Cu atât mai important când vorbești sau consiliezi pe cineva. E important să ai un sfat bun. Sfatul bun vine din parcurgerea, cercetarea unor variabile. Ce se întâmplă cu consumul? Plouă? Ninge? Ce se-ntâmplă în alegeri? Care va fi politica economică după?Palpitant.Da. Și când am greșit, am încercat să văd ce variabilă am tratat superficial sau n-am luat-o în considerare. Am luat totul de la început, după fiecare insucces.Păi, nu te-ai plictisit adevărat. România este imprevizibilă, înnebunitoare.Lucrurile acestea, legislația, de exemplu se schimbă foarte des. Și, cu toate acestea, foarte puțin. Nu ne-am găsit matca. Revin: este o perioadă irelevantă. Pot spune că sunt țări cu imprevizibilitate cu mult mai mare decât România. Vorbim de ROBOR aici, ROBOR acolo, imprevizibilitate. Pot spune însă, cu responsabilitate, că noi am navigat în ape foarte calme. Judecata nu poate avea loc în mod absolut. E nevoie de comparații cu țări, populații cu culturi identice. România a navigat pe ape liniștite.Atunci, de ce vedem totul cataclism și România plină de nervi?Pentru că cei ca mine n-au vorbit destul de mult de câte ori au avut ocazia. Și o să-ți dau un exemplu. Ce este mai rău pentru mine și tine, consumatori fiind? Ca prețul unui ou să crească de la un leu la un leu și zece bani sau ca leul să se deprecieze?Să n-ai bani în buzunar să cumperi - e răspunsul. Nu mă interesează cât e leul.Exact. Despre asta e vorba. Piețele sunt importante, dar nu decisive. În abilitatea noastră de a crea valoare, de a cumpăra oul. E vorba de cât de multă valoare creăm noi și cât de mult primim noi din valoarea pe care o creăm. Câteodata, restul e zgomot.Când vine cineva să te vrăjească. Pentru vreo afacere. Când îți dai seama că te păcălește?În momentul în care vorbește mult prea mult fără să ajungă la subiect.Știi criză?Criza se poate vedea. Este fenomenul de încetinire a economiei. Suntem în lanțul de schimb de produse în Europa. Dacă am avea o încetinire a acestui proces, am putea vedea criza. Dar nu există apocalipsă: “Nu mai sunt bani, murim de foame”.Ești fericit?Tu ești?Nu! Dar lumea e în fericire. Cumpără, consumă ca niciodată.Acum vorbind de partea materială. O să-ți dau un citat din fiul meu cel mic: o să fac mulți bani pentru că o să construiesc mașini. Dar, la un moment dat, o să mă opresc. Am citit că oamenii bogați sunt mereu nefericiți. România trăiește la nivel macroeconomic un paradox. Creștem semnificativ peste mediile europene, anul acesta va fi un unul bun, dar preocuparea noastră ar trebui să fie cum ducem aceste cifre macro care arată nemaipomenit, cum creăm prosperitatea la nivel individual. Cum facem ca, în viitorii zece ani, să nu mai pierdem 3,5 milioane de români? Cum facem ca aceste cifre să ne facă să credem în acasă? Asta e întrebarea. Iar pentru asta trebuie să fim un pic mai fericiți, iar fericirea se transferă în calitatea vieții. Cum arată școala, spitalul, trenul, interacțiunea mea cu adminstrația, casa mea. Astea ar trebui să fie adevăratele teme pentru fericire.Și acum ultima întrebare: câți bani mi-ar trebui ca să nu mai muncesc?Eu n-am ajuns acolo. Ține de aspirații. Nu de bani. Cum îți decodezi liniștea sau neliniștea. De asta ține. Banii nu sunt periculoși. Banii sunt ok. Banii ne vor face confortabili.Aspirații?Eu încerc să înțeleg cât pot de mult ca să devin profesor. Să împărtășesc și altora experiența mea. Așa cum călătoresc mult pentru a vedea fabrici. Mi se pare fascinant să văd un proces de producție, oricât de simplu sau complicat este. Îmi place, apoi, să pun în legătură oameni creativi și să văd spectacolul ideilor lor. Eu trăiesc din armonie, din armonia celor din jurul meu. Și-ncerc să n-o stric.