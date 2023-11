MEDIU Joi, 09 Noiembrie 2023, 18:12

Luna octombrie 2023 se află pe locul 1 în topul celor mai calde luni octombrie din România, din perioada 1961 - 2023, alături de octombrie 1966. Temperatura medie lunară pe țară a fost de 13,3° C, cu 3,4° C peste normal. Datele ANM arată că au fost și stații meteo unde media lunii a fost cu 5 grade C peste normalul ultimilor 30 de ani.

Peisaj de toamna secetoasa Foto: Vlad Barza / HotNews.ro

Luna trecută a fost înregistrată cea mai târzie zi caniculară (temperatura maximă ≥ 35°C) din istoria măsurătorilor meteorologice, în data de 21 octombrie 2023, la stațiile meteorologice Turnu Măgurele (35,1°C) și Bechet (35,0°C). Astfel, a fost depășit recordul anterior, respectiv 15 octombrie 1993, când s-au înregistrat 38,4°C la Oltenița și 36,2°C la Zimnicea.

Media temperaturii la peste 100 de stații meteo din țară a fost 13,3° C, la fel ca în 1966 și peste anul 2020, când media a fost de 12° C. Cea mai rece lună octombrie a fost în 1997, cu o medie de numai +6,9° C.

În luna octombrie 2023 a fost depășită temperatura maximă absolută lunară la 13 stații meteorologice. La Bechet au fost 35° C, fiind depășit un record de la 1991. La Constanța au fost +31,8° C, fiind depășit un record de la 1928, arată datele ANM.

La Tecuci au fost +34,1° C, fiind depășit un record din luna a zecea a lui 1952.

Anotimpuri „răsturnate”? - Ce ne spune finalul de octombrie 2023 despre cum va arăta pe viitor toamna în România

La cinci stații meteorologice, abaterea temperaturii medii a aerului din luna octombrie 2023 față de mediana intervalului de referință standard (1991 - 2020), a fost mai mare sau egală cu 5,0⁰C, valoare excepțional de ridicată. Cele cinci sunt Adamclisi, Cernavodă, Bisoca, Alexandria și Rm. Sărat.

Valoarea maximă a abaterii, 5,5°C, s-a înregistrat în județul Buzău, la stația meteorologică Rm. Sărat. Cea mai mică valoare a abaterii temperaturii medii a aerului în octombrie 2023 a fost 1,0°C, la stația meteorologică Voineasa, arată bilanțul ANM.

Temperatura medie a lunii octombrie 2023 a avut valori cuprinse între 2,1°C, la stația meteorologică Vf. Omu și 18,3°C, la Constanța-Dig.