MAGAZIN Luni, 28 Noiembrie 2022, 17:36

Sebastian Jucan • HotNews.ro

Actrița britanică Helena Bonham Carter a atacat dur „cancel culture” și a afirmat că Johnny Depp este „răzbunat complet” după ce a câștigat procesul de defăimare intentat fostei sale soții, Amber Heard, relatează revista Variety.

Helena Bonham Carter, aici in dreapta lui Depp, la premiera „Alice in Wonderland” Foto: Barcroft / Backgrid USA / Profimedia Images

Vorbind despre Depp, alături de care a jucat în mai multe filme regizate de Tim Burton precum Corpse Bride, Sweeney Todd, Charlie and the Chocolate Factory, sau Alice in Wonderland, actrița britanică a afirmat într-un interviu acordat jurnaliștilor de la The Times că crede că el „este bine acum. Bine complet”.

„Johhny a avut cu siguranță probleme”, a adăugat ea, susținând însă că acesta este acum „complet răzbunat” după ce un juriu american a hotărât la începutul lunii iunie că fosta sa soție l-a defăimat după ce a sugerat într-un articol publicat de cotidianul The Washington Post că acesta a agresat-o fizic în timpul căsniciei lor.

Sigur, comentariile lui Bonham Carter nu sunt tocmai surprinzătoare ținând cont că Johnny Depp este și nașul celor doi copii ai acesteia și ai regizorului Tim Burton, care au avut o relație de lungă durată între 2001 și 2014.

Însă ea i-a luat apărarea și scriitoarei britanice J.K. Rowling care a fost criticată dur de unele persoane în ultimii ani din cauza unor comentarii ale sale pe care unii le consideră transfobe.

„Este îngrozitor, o grămadă de aiureli. Cred că a fost hărțuită. Acest mod de a judeca al oamenilor a fost dus la extrem”, a spus Bonham Carter, care a jucat rolul lui Bellatrix Lestrange în 4 dintre filmele Harry Potter.

Bonham Carter se pronunță ferm împotriva „cancel culture”

„Nu trebuie ca toată lumea să fie de acord cu toate. Ai dreptul la părerea ta”, a subliniat ea, declarându-și totodată dezamăgirea față de vedetele din lungmetrajele Harry Potter precum Daniel Radcliffe și Emma Watson care au atacat-o pe Rowling din cauza comentariilor sale.

„Dar cred că ei sunt foarte protectivi cu proprii fani și generația lor. Este greu. Unul dintre lucrurile care țin de jocul faimei este că el are o etichetă”, a mai spus ea.

Helena Bonham Carter a vorbit și despre fenomenul „culturii anulării” (cancel culture), întrebând retoric dacă un geniu ar fi „anulat” din cauza practicilor sale sexuale.

„Ar fi milioane de oameni care, dacă te-ai uita suficient de aproape la viața lor personală, ar fi descalificați. Nu poți interzice oamenii. Urăsc cultura anulării. A devenit chiar isterică și există un fel de vânătoare de vrăjitoare și o lipsă de înțelegere”, a afirmat aceasta.

