Criza de apărare și securitate ce ne așteaptă după pandemie: Butoiul fierbinte din Marea Neagră, bugetele tăiate drastic și „prioritizarea la sânge” a investițiilor militare

Foto: Harta bazelor militare în Marea Neagră și raza medie de 400 de km pornind din Crimeea unde Rusia a staționat numeroase sisteme de armament





Foto: Exercițiu militar NATO în Marea Neagră (sursa: NATO)





Deși amenințarea Rusiei în zona de este a Europei e una ridicată, generalul Phillip Breedlove, fost comandant suprem al NATO în Europa ,consideră că pentru alianța nord-atlantică riscurile sunt și mai mari acum din cauza crizei generate în 2020 de coronavirus.„Totul este acum complicat de pandemia COVID-19 - ce a însemnat acest lucru în economiile țărilor noastre și ce urme va lăsa în bugetele de apărare. (...) Am lăsat armatele noastre fără investiții noi pentru prea mult timp. Acum trebuie să reparăm o problemă veche de 20 de ani și nu o putem face peste noapte. Toate bugetele noastre vor fi puse la încercare de actuala pandemie și va trebui să facem o prioritizare la sânge a investițiilor în apărare”, spune Breedlove, care apreciază că țările NATO trebuie să facă „un efort dublu, dacă nu chiar triplu” să-și sporească interoperabilitatea.„Eu aș propune creșterea capacităților noastre, a poziționărilor de trupe și a dezvoltării parteneriatelor cu state și cu industrii pentru a putea scoate tehnologii similare și foarte interoperabile”, spune Breedlove.„Ca SACEUR eu mi-aș dori de fapt creștere a prezenței NATO (n.r. în România). Să văd că am înțeles problema acolo, așa cum am înțeles-o în statele Baltice sau în Polonia. E un tablou mai mare care implică mai mult decât doar prezența SUA. E important să știm ce facem împreună ca să ne dezvoltăm capabilitățile și capacitățile. Avem un set potrivit de senzori - radare sau senzori maritimi în zona Mării Negre? Avem sistemele de comandă și control potrivite pentru a conecta toate informațiile? Avem armele potrivite? Ne uităm la această navă de război care nu poate fi scufundată - Crimeea, și vedem ce are Rusia instalat acolo. E foarte clar cum se poziționează Rusia față de Marea Neagră după ce capabilități a instalat acolo în peninsulă”, spune Breedlove.