Parlamentul Elveției a adoptat o lege care vizează înăsprirea măsurilor privind expulzarea spionilor de pe teritoriul țării, proiectul de lege numind explicit spionajul rusesc în chiar titlul său, relatează agenția Reuters.

Ministrul rus de externe Serghei Lavrov alaturi de omologul sau elvetian Ignazio Cassis in timpul unei vizite efectuate de oficialul rus in Elvetia in 2019 Foto: Pavel Golovkin / AP - The Associated Press / Profimedia