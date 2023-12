INTERNATIONAL Joi, 21 Decembrie 2023, 14:35

Președintele polonez Andrzej Duda a denunțat luni drept „anarhie” reformele anunțate de noul premier Donald Tusk în ceea ce privește mass-media de stat, un nou semn că relația dintre guvernul pro-european de la Varșovia și șeful de stat provenit din PiS va fi una turbulentă, relatează Reuters.

Presedintele Andrzej Duda alaturi de premierul Donald Tusk Foto: Damian Burzykowski / Zuma Press / Profimedia

Comentariile lui Duda, un fost membru al partidului naționalist Lege și Justiție (PiS), vin la o zi după ce noul guvern condus de Tusk a demis conducerile tuturor posturilor publice de TV și radio din Polonia, afirmând că dorește să restabilească neutralitatea lor după ani de politizare.

Presa de stat poloneză și în special canalul public de știri TVP Info, au fost criticate de ani de zile de opoziție că au devenit instrumente de propagandă pentru guvernul condus până recent de PiS, un partid naționalist care promovează valori conservatoare, însă și măsuri populiste pe plan economic.

Emisia TVP Info a fost oprită miercuri, la exact o săptămână după învestirea în funcție a noului guvern condus de Donald Tusk, care a mai fost prim-ministru al Poloniei între 2007 și 2014.

Duda acuză guvernul lui Tusk de „acțiuni ilegale”

Președintele Andrzej Duda a acuzat miercuri într-un interviu acordat postului privat Radio Zet că implementarea bruscă a modificărilor dorite de coaliția lui Tusk contravine Constituției poloneze deoarece a fost făcută prin ocolirea procedurilor parlamentare corespunzătoare.

„Acestea sunt acțiuni complet ilegale. Aceasta este anarhie”, a denunțat el.

Legiuitorii PiS au părăsit joi sala de plen după ce moțiunea lor de a susține o dezbatere asupra modificărilor propuse la posturile publice de radio și TV a fost respinsă de majoritatea parlamentară formată în jurul lui Tusk. Unii dintre parlamentarii PiS manifestaseră miercuri seara în fața sediilor instituțiilor media vizate pentru a-și exprima solidaritatea cu conducerile lor.

„A fost o voce de protest împotriva a ceea ce a făcut domnul Sienkiewicz, ministrul culturii”, a declarat joi Marcin Przydacz, unul dintre parlamentarii PiS, cu privire la părăsirea plenului. El a spus de asemenea că schimbările la posturile publice ar trebui făcute prin legi care să fie aprobate de ambele camere ale parlamentului și apoi promulgate de președinte.

„Coaliția stângii liberale consideră că ei sunt atât de puternici încât nu trebuie să respecte legea”, a mai acuzat Przydacz.

Polonia se pregătește de o coabitare politică turbulentă

Tusk în schimb a descris schimbările ca fiind menite să „restabilească ordinea legală și bunul simț în viața publică” și că Duda ar trebui să se aștepte la o hotărâre „de fier” a coaliției sale pe acest subiect.

Noul guvern îl consideră pe președinte responsabil de numeroase încălcări ale Constituției în timpul anilor în care PiS s-a aflat la putere. De exemplu, la scurt timp după venirea la putere a PiS în 2015, Duda i-a grațiat pe Mariusz Kaminski și Maciej Wasik, condamnați pentru abuz de putere când erau la conducerea agenției anticorupție de la Varșovia.

Grațierea i-a permis lui Kaminski să devină ministru de interne și a eliminat necesitatea ca acesta să atace la apel hotărârea judecătorească, aceasta fiind pronunțată de o instanță inferioară. Wasik a fost numit adjunctul său la ministerul de interne.

Juriștii au pus sub semnul întrebării decizia lui Duda, unii fiind sceptici cu privire la legalitatea grațierii lui Kaminski înainte ca justiția să stabilească o hotărâre definitivă și irevocabilă în cazul său. Decizia președintelui Duda a fost pe larg criticată de opoziție ca fiind una motivată politic.

Scandal politic uriaș la Varșovia

Tribunalul Constituțional, despre care criticii PiS spun că a fost puternic politizat în timpul guvernării naționaliste, a stabilit în luna iunie a acestui an că grațierea lui Kaminski a intrat sub incidența prerogativelor prezidențiale, salvând astfel partidul de guvernământ de necesitatea de a-l înlocui pe unul dintre cei mai importanți miniștri ai săi tocmai într-un an electoral.

Însă Curtea Supremă a Poloniei a decis doar câteva zile mai târziu că speța privind abuzul de putere ar trebui redeschisă.

Miercurea aceasta, o curte de apel din Varșovia i-a condamnat pe Kaminski și Maciej Wasik la doi ani de închisoare. Alți doi oficiali din cadrul agenției anti-corupție inculpați în acest dosar au primit o condamnare de un an de închisoare. Deși decizia judecătorească este definitivă, cei doi nu au fost arestați încă.

„Le-am spus că dacă vor fi puși în închisoare ei vor fi primii prizonieri politici în Polonia din 1989”, a declarat joi Duda cu privire la condamnarea celor doi.

Szymon Holownia, președintele parlamentului polonez, le-a revocat însă joi mandatele, o decizie de asemenea condamnată de PiS, care afirmă că „trebuie spus clar că hotărârea este de natură politică” și „fără temei legal”.