Fostul ministru de interne al Poloniei Mariusz Kaminski și adjunctul său, de asemenea un membru al partidului naționalist Lege și Justiție (PiS), au fost condamnați miercuri la doi ani de închisoare pentru abuz de putere, anunță Reuters.

Mariusz Kaminski alaturi de premierul Morawiecki Foto: Grzegorz Banaszak / Zuma Press / Profimedia Images

În 2015, la doar câteva săptămâni după ce PiS a ajuns la putere, președintele Andrzej Duda l-a grațiat pe Kaminski, care fusese găsit vinovat de abuz de putere când a ocupat funcția de șef al agenției anticorupție de la Varșovia. Grațierea i-a permis lui Kaminski să devină ministru și a eliminat necesitatea ca acesta să atace la apel hotărârea judecătorească, aceasta fiind pronunțată de o instanță inferioară.

Juriștii au pus sub semnul întrebării decizia lui Duda, unii fiind sceptici cu privire la legalitatea grațierii lui Kaminski înainte ca justiția să stabilească o hotărâre definitivă și irevocabilă în cazul său. Decizia președintelui Duda a fost pe larg criticată de opoziție ca fiind una motivată politic.

Tribunalul Constituțional, despre care criticii PiS spun că a fost puternic politizat în timpul guvernării naționaliste, a stabilit în luna iunie a acestui an că grațierea lui Kaminski a intrat sub incidența prerogativelor prezidențiale, salvând astfel partidul de guvernământ de necesitatea de a-l înlocui pe unul dintre cei mai importanți miniștri ai săi tocmai într-un an electoral.

Însă Curtea Supremă a Poloniei a decis doar câteva zile mai târziu că speța privind abuzul de putere ar trebui redeschisă.

Miercuri, o curte de apel din Varșovia i-a condamnat pe Kaminski și Maciej Wasik, fostul său adjunct de la ministerul de interne, la doi ani de închisoare. Alți doi oficiali din cadrul agenției anti-corupție inculpați în acest dosar au primit o condamnare de un an de închisoare.

Fostul ministru polonez respinge verdictul, dar decizia este definitivă

Decizia judecătorească este definitivă, ceea ce înseamnă că Wasik și Kaminski, considerat un apropiat al liderului PiS, Jaroslaw Kaczynski, își vor pierde probabil mandatele de deputați. Deocamdată însă aceștia nu au fost reținuți, ambii politicieni respingând sentința.

„Acesta este un verdict pe care nu îl recunoaștem și nu există niciun temei pentru anularea mandatelor noastre”, a declarat Kaminski la o conferință de presă organizată după pronunțarea sentinței. „Nu ne simțim vinovați sau condamnați, am fost grațiați de domnul președinte”, a spus și Wasik.

Criticii celor doi spun că aceștia au dat dovadă de exces de zel când lucrau la agenția anticorupție, folosind metode care uneori au încălcat legea și au dus la hărțuirea unor persoane nevinovate.

Kaminski a argumentat în schimb că democrația poloneză este subminată de corupție și că aceasta trebuie combătută cu vigurozitate.

El a asigurat interimatul la ministerul de interne până mai devreme în cursul acestei luni, când a fost învestit noul guvern al lui Donald Tusk ca urmare a rezultatului alegerilor parlamentare organizate la jumătatea lunii octombrie.

Deși PiS a obținut cele mai multe mandate în parlament, partidul nu a avut aliați cu care să formeze o coaliție de guvernare, formațiunile de opoziție strângându-se în jurul lui Tusk, care a fost prim-ministru al Poloniei și între 2007 și 2014.

Noul guvern al lui Tusk a fost învestit în funcție pe 13 decembrie.