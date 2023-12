INTERNATIONAL Joi, 07 Decembrie 2023, 07:57

0

Interzicerea de către Curtea Supremă din Rusia a „mișcării internaționale LGBTQ +” a creat frică și confuzie în rândul comunității gay din această țară. Pe grupurile de pe internet, oamenii se întreabă dacă pot fi băgați la închisoare pentru un tatuaj sau pentru un like dat unei pagini de Facebook a comunității. Mulți vor să fugă în străinătate.

Steagul LGBTQ flutură la Moscova, la un protest al opoziției Foto: Nikolay Vinokurov / Alamy / Alamy / Profimedia

Pe 30 noiembrie, Curtea Supremă a Rusiei a interzis „mişcarea internaţională” LGBTQ +, precum şi toate „filialele” acesteia din Rusia, pe motiv că ar fi „organizație extremistă”. Cum nu există nici o entitate cu acest nume, decizia se referă practic la orice grup care ar apăra drepturile persoanelor gay.

De altfel, Putin a vorbit despre subiectul homosexualității de mai multe ori după declanșarea războiului din Ucraina pentru a ilustra ceea ce Kremlinul numește „decadența” occidentală.

Începând cu luna iulie policlinicile rusești au început să angajeze sexologi care să-i „ajute” pe pacienți să „depășească” homosexualitate și o serie de alte „tulburări mintale de natură sexuală”, după cum a arătat o copie a ordinului guvernamental publicat de Reuters.

Rusia nu recunoaște căsătoriile gay dar o decizie a CEDO din iulie 2021 spune că această țară este obligată să creeze un cadru legal pentru recunoașterea acestor cupluri.

Decizia de acum a Curții Supreme nu este foarte clară. Mulți se întreabă dacă nu cumva orice persoană care face parte din comunitatea LGBTQ + poate ajunge după gratii chiar și pentru afișarea unui tatuaj sau pentru activitatea de pe internet.

Pe un grup de Facebook numit „E timpul să plecăm - totul despre migrare”, unde se dau sfaturi despre emigrare și despre care HotNews.ro a scris anterior, au apărut mai multe postări, anonime, legate de acest subiect.

„Trăiesc cu soția mea și de ieri sunt considerată extremistă”

„Bună ziua! Vă rog să-mi dați un sfat. Sunt o femeie, am 40 de ani, fiica mea are 13 ani. Cetățean al Federației Ruse. Sunt asistentă medicală, cu o educație recent obținută, fără experiență, am urmat această cale pentru a îndeplini visurile mele din tinerețe legate de medicină.

Am și o diplomă veche, „foarte utilă" - în pedagogie socială. Am două apartamente în regiunea Moscovei, în valoare de aproximativ 10 milioane (n.r. - ruble).

Și cel mai important... de ieri sunt considerată extremistă... pentru că legiuitorii noștri sunt foarte interesați să știe cine cu cine doarme. Trăiesc cu soția mea timp de opt ani.

Profesorii fiicei mele știu că ea trăiește cu mama și „mătușa", vecinii și iubitorii de câini știu la fel. Soția mea are un aspect fizic destul de specific... este evident pentru toți.

Întrebarea mea este ce ar trebui să fac și unde să fug? Soția mea nu va pleca nicăieri, indiferent de situație... ea este patrioată, gata să-și lase părul să crească și să renunțe la haina de piele, iar eu... cel mai mult mă tem pentru fiica mea”.

Peste câteva zile, aceeași femeie a venit cu următorul mesaj: „Mulțumesc tuturor celor care sunt sensibili la situația mea! Am citit totul și încă procesez informațiile.

Voi adăuga ceva: soția mea nu va părăsi Rusia, aceasta nu este o opțiune. Cu toată dragostea mea... așa este ea, aici sunt părinții ei, un loc de muncă bun, mestecenii, Piața Roșie, Putin și ceilalți asemenea lui. Noi, cu fiica mea, vom pleca împreună, trebuie doar să decidem unde și cum.

P.S. M-ați întrebat despre limbile pe care le vorbesc, eu am engleza la nivel B1, araba la A2. Fiica mea vorbește engleza, probabil la nivelul A2, nu mai mult”, a scris femeie.

„Suntem o familie LGBT - două femei și un copil, unde putem pleca din Rusia?”

O încercare de organizare a unei Pride Parade în Rusia, în 2011, s-a lovit de opoziția forțelor de ordine. FOTO: Mikhail Metzel / AP / Profimedia

„Bună ziua. Vă rog să mă ajutați, este posibil să aplici pentru o viză Schengen ca cetățean al Federației Ruse, dar nu din Rusia?

Situația este următoarea: suntem o familie LGBT - două femei și un copil. În prezent, ne aflăm în afara Rusiei, doar ca turiști în Asia. Nu dorim să ne întoarcem după adoptarea noii legi și ne gândim să mergem în Portugalia.

De asemenea, am un pașaport ucrainean expirat și un pașaport intern, dar am intrat în Asia cu pașaportul rusesc. A doua persoană are doar pașaport rusesc”, se întreabă o altă femeie.

Subiectul obținerii azilului politic este des discutat în astfel de grupuri de pe internet. Cele mai potrivite destinații, potrivit răspunsurilor, ar fi Germania și Spania.

„În lumina știrilor de astăzi, rog administratorii să permită postarea. O parte dintre aceste organizații (legate de comunitatea LGBT+ - n.r.) ar putea să se mute din Federația Rusă sau să intre în clandestinitate, dar merită măcar să încercăm să obținem ajutor acolo.

Nu este încă clar dacă se poate cere azil politic pe această bază, trebuie să urmărim știrile, dar, posibil, măcar unele informații să vină prin aceste organizații.

Cei care nu pot pleca - fiți prudenți. Dar știți că sunteți normali, sunteți membri ai societății la fel ca toți ceilalți. Se produce o copiere după unele țări care, în mijlocul secolului, au persecutat LGBT", a scris un membru al grupului.

De asemenea, am citit întrebările care sunt adresare pe chaturilor create pe Telegram de organizația „Centru T”, care apără interesele membrilor comunității LGBT+.

Aceasta are adresa juridică la Moscova, însă fondatorul ei, Ian Dvorkin, a fost nevoit să plece din Rusia, după decizia instanței. Majoritatea absolută a comentariilor sunt anonime, din motive clare.

„Credeți că toate aceste legi împreună (interzicerea "propagandei", interzicerea schimbării de sex, recunoașterea ca extremiști) ar putea constitui un motiv suficient pentru a obține azil în străinătate?”, se întreabă un utilizator.

„Mama crede că majoritatea comunității LGBTQ+ e formată din pedofili /necrofili/ zoofili”

„Cum să trăiesc mai departe? Nu strig despre orientarea mea sexuală și nu îndemn pe nimeni la nimic. Dar sunt într-o relație și mi-e frică să le spun părinților.

Plănuiam să fac un „coming out” (n.r.- procesul de afirmare publică și voluntară a orientării sexuale) și să discut despre asta cu mama, întrebând-o indirect. Dar ea crede că majoritatea comunității LGBTQ+ sunt pedofili/necrofili/zoofili.

Astăzi am fost la psiholog și i-am spus că mi-e frică să nu fiu respins ca persoană. Psihologul a fost de acord, ea este tolerantă față de astfel de oameni, și îi sunt recunoscător pentru asta. Unde pot emigra și trebuie să obțin o educație superioară, adică să studiez până în clasa a 11-a, apoi în altă instituție, pentru a emigra în altă țară?

Deocamdată, în planuri este să termin clasa a 9-a, apoi să merg la colegiu medical pentru a deveni psiholog”, a scris un utilizator.

Oamenii se întreabă dacă rețele sociale pe care le folosesc sau chiar mersul pe stradă nu au devenit fatale pentru ei.

„Cum mă va afecta dacă trăiesc cu soțul meu și nu îmi ascund statutul de homosexual? De asemenea, suntem cosplayeri și publicăm fotografiile noastre. Plus, cum îi va afecta (n.r.- decizia) în general pe oamenii creativi care produc conținut la limită (care sugerează homosexualitatea, fără a fi explicită)?”.

„Merită să mă dezabonez de la paginile publice LGBTQ+? (Dacă nu, este în regulă să dau like și să las comentarii acolo?) 2. Am un tatuaj mare cu simbolul trans pe încheietura mâinii, este întotdeauna vizibil. Ar trebui să-l acopăr acum?”, întreabă un alt membru al comunității.

„Este sigur să fii abonat, să dai like și să interacționezi altfel cu diferite canale de acest tip sau băieți plus? Este sigur să salvezi diferite cărți și altele unde este prezentat LGBT? Și, în general, să păstrezi acasă și pe computer diferite astfel de materiale, să desenezi/scrii ceva pe stilul acesta, să discuți în mesaje private și personal?”.

„Cum să interacționăm acum cu medicii? Dacă orientarea noastră sexuală o putem ascunde, faptul că suntem trans nu putem ascunde și ar putea medicul să ne raporteze autorităților ca extremiști din cauza apartenenței noastre la comunitatea trans? Este o întrebare importantă, deoarece există analize și medici în fața cărora nu putem ascunde această particularitate”, a mai scris o persoană transgender.