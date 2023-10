INTERNATIONAL Duminică, 29 Octombrie 2023, 10:32

Premierul isrealian Benjamin Netanyahu a șters declarația în care acuza serviciile de informații și cele de securitate, care au fost luate prin surprindere de atacul sângeros al grupării islamiste Hamas, după ce a fost criticat de membri ai cabinetul de război, relatează Times of Israel.

Netanyahu s-a întâlnit cu militarii Foto: Avi Ohayon/Israel Gpo / Zuma Press / Profimedia

Netanyahu a fost atacat de un membru al cabinetului de război, liderul Unității Naționale, Benny Gantz, precum și de liderul opoziției, Yair Lapid, pentru că a scris o postare pe X în care insista că nu a primit în niciun moment avertismente privind „intențiile de război" ale Hamas.

Netanayhu a mai scris că „toate serviciile de securitate, inclusiv șeful serviciilor de informații militare și șeful Shin Bet, au fost de părere că Hamas a fost descurajat și a vrut să ajungă la o înțelegere".

Liderul opoziției, Yair Lapid, a declarat că premierul „a depășit o linie roșie", atribuind vina serviciilor de securitate și apărare pentru eșecul din 7 octombrie.

„În timp ce soldații și comandanții IDF luptă cu vitejie împotriva Hamas și Hezbollah, el încearcă să dea vina pe ei în loc să-i sprijine", a scris Lapid pe X.

„Astfel de încercări de a evita responsabilitatea și de a arunca vina asupra instituției de securitate slăbește IDF în timp ce luptă împotriva dușmanilor Israelului", a mai spus Lapid.

„Netanyahu trebuie să-și ceară scuze pentru cuvintele sale".

Președintele Unității Naționale, Benny Gantz, i-a cerut premierului Benjamin Netanyahu să-și retragă comentariile pe care le-a făcut sâmbătă seara, în care îi acuza pe șefii forțelor de securitate și de informații de masacrele din 7 octombrie ale Hamas, în primul semn public de tensiuni între cei doi lideri.

„În această dimineață, în special, vreau să susțin și să sprijin toate forțele de securitate și soldații din IDF, inclusiv pe șeful Statului Major al armatei israeliene, pe șeful serviciilor de informații militare, pe șeful Shin Bet", a spus Gantz.

„Când suntem în război, conducerea trebuie să fie responsabilă, să decidă să facă lucrurile corecte și să sprijine forțele (de securitate) astfel încât acestea să poată îndeplini ceea ce le cerem. Orice altă acțiune sau declarație dăunează rezilienței poporului și forțelor sale”.

„Premierul trebuie să își retragă comentariile de ieri și să nu se mai ocupe de această problemă."

Netanyahu, acuzat că nu vrea să-și asume răspunderea

Premierul israelian Benjamin Netanyahu încearcă să se absolve de responsabilitate pentru că nu a reușit să prevadă atacul din 7 octombrie al grupării palestiniene Hamas, a relatat săptămâna trecută ziarul Haaretz.

Ziarul scria că Netanyahu duce o campanie pentru a arunca vina pe armata israeliană.

Haaretz a citat un oficial militar neidentificat care a declarat că „Netanyahu orchestrează o campanie, colectează dovezi împotriva armatei și explică în privat de ce nu ar trebui să fie tras la răspundere. El continuă să reitereze că nu a primit informațiile de la servicii", potrivit Anadolu.

Haaretz l-a acuzat pe Netanyahu pe 13 octombrie că „și-a dus la un nou nivel atitudinea sa de "responsabilitate zero" și de a împărți întotdeauna vina, formând un „cabinet de război temporar". În orice alt caz, ar fi fost lucrul corect de făcut - pentru el, este doar o altă modalitate de a se asigura că există altcineva pe care să dea vina pentru eșecurile războiului din Gaza”.

Miercuri, la 18 zile de la atacul sângeros al Hamas, din 7 octombrie, premierul israelian Benjamin Netanyahu părea că își asumă responsabilitatea pentru eșecul militar și guvernamental în acest caz.

„Toată lumea va trebui să răspundă (pentru atac), inclusiv eu, dar asta se va întâmpla numai după război”, a declarat el.

În atacul din 7 octombrie au fost uciși 1.400 de israelieni, într-un sângeros atac-surpriză al Hamas.

Pe 17 octombrie, șeful serviciilor de informații ale armatei, generalul-major Aharon Haliva, a susținut că este responsabil pentru eșecul serviciilor de informații israeliene care au determinat Hamas să efectueze atacul asupra Israelului.

„Directia de Informații Militare, sub comanda mea, nu a avertizat asupra atacului terorist efectuat de Hamas. Am eșuat în cea mai importantă misiune a noastră și, în calitate de șef al Direcției de Informații Militare, am întreaga responsabilitate pentru eșec”, a scris Haliva, într-o scrisoare publicată de presa israeliană și confirmată de Reuters.

