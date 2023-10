INTERNATIONAL Marți, 17 Octombrie 2023, 19:00

Șeful serviciilor de informații ale armatei, generalul-major Aharon Haliva ,susține că este responsabil pentru eșecul serviciilor de informații israeliene care au determinat Hamas să efectueze atacul asupra Israelului pe 7 octombrie.

Militanții Hamas au ucis 260 de persoane la festivalul Supernova care se desfășura aproape de granița Israelului cu Gaza Foto: AFP / AFP / Profimedia

„Directia de Informații Militare, sub comanda mea, nu a avertizat asupra atacului terorist efectuat de Hamas. Am eșuat în cea mai importantă misiune a noastră și, în calitate de șef al Direcției de Informații Militare, am întreaga responsabilitate pentru eșec”, a scris Haliva, într-o scrisoare publicată de presa israeliană și confirmată de Reuters.

Haliva a precizat că va avea loc o anchetă „profundă și cuprinzătoare”, dar singuramisiune acum este „să lupte și să câștige”.

Peste 1.300 de israelieni au fost uciși în atacul Hamas din 7 octombrie.

