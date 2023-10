INTERNATIONAL Sâmbătă, 07 Octombrie 2023, 22:55

Ambasadorul Israelului în Franţa, Raphael Morav, a admis sâmbătă posibilitatea unui eşec al serviciilor de informaţii israeliene, precum şi o pregătire insuficientă a ţării sale în faţa ofensivei Hamas, în interviuri cu media franceze, relatează agenția France-Presse, citată de Agerpres.

Atac masiv cu rachete asupra Israelului, lansat de militanții Hamas din Gaza Foto: JACK GUEZ / AFP / Profimedia

„Dacă am fi avut o minimă informaţie, am fi luat măsuri pentru a contraataca. Am fi fost pregătiţi. Deci trebuie să fi fost un eşec la nivelul serviciilor de informaţii, nu ascund acest lucru. Acum ce este important este să dăm o ripostă adecvată acestui atac”, a declarat diplomatul israelian pe canalul BFMTV.

„Ca urmare a acestei surprize, nu am fost pregătiţi suficient, se poate spune deloc”, a spus acesta pe postul Europe 1, adăugând că „trebuie desprinse învăţăminte”, într-un context în care serviciile de securitate israeliene sunt reputate pentru eficacitatea lor, notează AFP. „Scopul este să nu se mai repete”, a mai menţionat el.

Israelul şi Fâşia Gaza sunt în război după declanşarea sâmbătă dimineaţa a unei ofensive militare spectaculoase a mişcării palestiniene islamiste Hamas, care a lansat mii de rachete şi a infiltrat combatanţi pe teritoriul israelien, unde a luat şi ostatici.

Un purtător de cuvânt al armatei israeliene a indicat sâmbătă seara, fără a da detalii, că „sute” de bărbaţi înarmaţi au pătruns începând de dimineaţă în Israel dinspre Gaza.

Acesta a menţionat că militarii israelieni luptă cu „teroriştii care au invadat” Israelul în 22 de locuri şi se înregistrează o „situaţie gravă implicând ostatici” în două localităţi la est de Gaza, Beeri şi Ofakim.

Gruparea islamistă palestiniană Hamas a lansat sâmbătă cel mai puternic atac împotriva Israelului din ultimii ani, într-un asalt surpriză care a combinat luptători înarmaţi ce au pătruns dincolo de barierele de securitate şi o avalanşă de rachete lansate din Fâșia Gaza. Atacul a avut în zorii zilei de sâmbătă, în timpul marii sărbători evreieşti Simchat Tora.

Bilanțul victimelor se ridică la sute de morți, și de ordinul miilor în rândul rănițolor, atât în tabăra israeliană, cât și în cea palestiniană.

„Suntem în război și vom câștiga”, a reacționat premierul israelian Benjamin Netanyahu. „Inamicul nostru va plăti un preț cum nu a mai cunoscut până acum”, a declarat Netanyahu într-un discurs video.

