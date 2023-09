INTERNATIONAL Vineri, 08 Septembrie 2023, 16:18

0

Companii de pe Wall Street și generali americani în retragere vor discuta săptămâna viitoare scenariul unei invazii ipotetice a Chinei în Taiwan, relatează Markets Insider.

Wall Street Foto: HotNews.ro / Victor Cozmei

Exercițiul de simulare militară a unei posibile invazii va avea loc la New York, participanții urmând să exploreze ramificațiile economice și geopolitice a unei astfel de mutări, au declarat mai multe surse pentru The New York Times, care a transmis în premieră informația.

El va avea loc în contextul în care Comisia pentru relațiile cu China din Congresul american se va deplasa la Washington, membrii săi urmând să aibă întâlniri cu reprezentanți ai băncilor, fondurilor de investiții și firmelor cu capital de risc de pe Wall Street.

Președintele comisiei, reprezentantul Mike Gallager din Wisconsin, a cerut luna trecută administrației președintelui Joe Biden să introducă restricții mai stricte asupra investițiilor americane în China.

„Suntem în pericol să finanțăm propria noastră distrugere dacă capitalul american continuă să curgă către companii militare chineze”, a spus el pentru The Financial Times.

Comisia afirmă că unele companii financiare americane au investit în indici bursieri de pe piețele emergente care includ printre companiile lor entități economice de pe lista de sancțiuni ale Washingtonului din cauza legăturilor lor cu activitățile militare ale Chinei.

Unele dintre acestea au fost sancționate în schimb din cauza activităților economice ce au legătură cu provincia Xianjing a Chinei, unde guvernul comunist reprimă brutal minoritatea uigură.