Cântăreața de origine irlandeză Sinead O'Connor, cunoscută pentru hitul său „Nothing Compares 2 U”, a murit la vârsta de 56 de ani, a informat miercuri Irish Times, relatează Reuters.

Sinead O'Connor Foto: Field of Vision / Album / Profimedia Images

„Cu mare tristețe anunțăm trecerea în neființă a iubitei noastre Sinead”, a declarat familia într-un comunicat publicat de postul public RTE. „Familia și prietenii lui sunt devastați”, relatează AFP.

O'Connor a intrat pe scena muzicală globală cu versiunea fascinantă a cântecului scris și interpretat inițial de Prince, într-un videoclip muuzical de neiuitat, cu artista privind direct spre cameră, care a fost vizionat ulterior de aproape 400 de milioane de ori pe YouTube.

Sinead O'Connor, o cântăreață a protestului

Cunoscută atât pentru capul ras, viziunile sale despre religie, sex, feminism și război, cât și pentru muzica ei, unii și-o vor aminti pentru momentul în care în 1992 a rupt o fotografie a Papei Ioan Paul al II-lea în timpul unei apariții la televiziune la „Saturday Night Live”.

Artista a spus că a fost abuzată de mama ei în timpul copilăriei și a criticat puternic Biserica Catolică, pe care a acuzat-o că nu a protejat copiii victime ale abuzurilor sexuale, potrivit AFP.

"Vedeți, toată lumea vrea o vedetă pop?" a scris ea în cartea ei de memorii din 2021 „Rememberings”. "Dar eu sunt o cântăreață a protestului. Doar avea niște lucruri pe care să mi le scot din piept. Nu aveam nicio dorință de faimă."

Ea a provocat din nou scandal în 1999, când o biserică irlandeză dizidentă a hirotonit-o „preoteasă”.

O’Connor s-a convertit la islam în 2018 și și-a schimbat numele în Shuhada Sadaqat, deși a continuat să cânte sub numele de Sinead O’Connor. În 2021, O’Connor a lansat o carte de memorii Rememberings, în timp ce anul trecut a apărut un film despre viața ei regizat de Kathryn Ferguson.

În ultimii ani, ea și-a revărsat starea de spirit pe rețelele de socializare, și-a amenințat foștii asociați cu acțiuni în justiție, a vorbit despre problemele ei de sănătate fizică și mintală și și-a împărtășit gândurile de sinucidere.

Mamă a patru copii, Sinead O'Connor a trecut în urmă cu un an şi jumătate prin decesul fiului ei Shane, în vârstă de 17 ani, care s-a sinucis în ianuarie 2022, după ce a fugit din clinica unde era sub supraveghere pentru tentative de suicid.

Ea anunțase atunci că vrea să își ia viața și că își va urma fiul.

"Am decis să-mi urmez fiul. Nu are rost să trăiesc fără el. Tot ceea ce ating, distrug. Am rămas doar pentru el. Iar acum el nu mai este", a scris ea pe un cont de Twitter neverificat, dar legat de contul ei oficial.

În ultimul ei tweet, transmis la 17 iulie, O'Connor a postat o fotografie cu Shane şi a spus: "De atunci trăiesc ca un strigoi. El a fost dragostea vieţii mele, lumina sufletului meu. Eram un singur suflet în două jumătăţi. A fost singura persoană care m-a iubit necondiţionat. Sunt pierdută fără el".

O'Connor s-a născut într-o familie cu probleme la Dublin, pe 8 decembrie 1966. Mai târziu în viaţă, ea a susţinut că a început să aibă probleme de sănătate mintală din cauza faptului că mama ei a abuzat-o fizic şi sexual în copilărie, potrivit News.ro, care citează Daily Mail.

„Muzica ei a fost iubită în întreaga lume și talentul ei a fost de neegalat și fără comparație”, a postat premierul irlandez Leo Varadkar pe platforma de mesagerie X, cunoscută anterior sub numele de Twitter, împărtășind condoleanțe „tuturor celor care i-au iubit muzica”.