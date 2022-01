Sinead O'Connor, mesaj tulburător după moartea fiului ei: "Am decis să-l urmez. Nu are rost să trăiesc fără el. Tot ceea ce ating, distrug” / Cântăreața a fost internată în spital

"Am decis să-mi urmez fiul. Nu are rost să trăiesc fără el. Tot ceea ce ating, distrug. Am rămas doar pentru el. Iar acum el nu mai este", a scris ea pe un cont de Twitter neverificat, dar legat de contul ei oficial.O'Connor - care în trecut a vorbit deschis despre propriile probleme psihice și gânduri suicidare - a continuat spunând că se simte "pierdută" și că se învinovățește pentru moartea fiului ei adolescent.Mamă a patru copii, ea a revenit pe Twitter o oră mai târziu, cerându-și scuze pentru postările sale alarmante și asigurându-și fanii că a cerut asistență medicală."Îmi pare rău. Nu ar fi trebuit să spun asta. Sunt cu polițiștii acum în drum spre spital. Îmi pare rău că am îngrijorat pe toată lumea", a postat ea, adăugând: "Sunt pierdută fără copilul meu și mă urăsc. Spitalul mă va ajuta o vreme. Dar am de gând să-l găsesc pe Shane. Aceasta este doar o amânare". Corpul lui Shane O'Connor a fost descoperit pe 7 ianuarie , la două zile după ce dispăruse, potrivit firmei care se ocupă de cariera cântărețeiO'Connor i-a anunțat moartea pe Twitter, spunând că fiul ei "frumos" a "decis să pună capăt luptei sale pământești".