Artista irlandeză Sinead O'Connor, care a murit la 56 de ani, era cunoscută pentru cântecele sale pasionale, precum hitul ei „Nothing Compares 2 U”, dar și pentru gustul ei pentru scandal și lupta împotriva abuzului sexual în Biserică, relatează AFP.

Sinead O'Connor Foto: Fred TANNEAU / AFP / Profimedia

Într-o carieră care a atins apogeul în anii 1990, cântăreața cu capul ras a lansat zece albume solo, de la „The lion and the cobra” din 1987 la „I’m Not Bossy, I'm the Boss” în 2014, atingând toate stilurile, de la muzica tradițională irlandeză la blues și reggae.

Cum a făcut primii pași spre muzică

Născută pe 8 decembrie 1966 la Dublin, Sinead O'Connor a avut o copilărie dificilă, victimă a abuzului „sexual, fizic, psihologic, spiritual, emoțional și verbal”.

Cleptomană, a fost arestată de mai multe ori înainte de a fi trimisă într-o instituție de corecție condusă de Biserică, unde o călugăriță a încurajat-o în pasiunea ei pentru muzică cumpărându-i o chitară.

O'Connor a început pe străzile și pub-urile din Dublin, unde nevoia de a fi auzită dincolo zgomotul străzii a ajutat-o să-și dezvolte vocea puternică.

Casa de discuri i-au cerut lui Sinead O'Connor să fie mai feminină

La 20 de ani, s-a mutat la Londra și a înregistrat primul ei album în timp ce era însărcinată cu primul ei copil. Spre marea ei nemulțumire, casa sa de discuri i-a cerut apoi să-și feminizeze aspectul.

„M-au invitat la prânz și au spus că le-ar plăcea să mă vadă purtând fuste scurte și cizme și să-mi lase părul să crească”, a spus ea pentru The Daily Telegraph în 2014.

La scurt timp, cântăreața îi cere unui tânăr coafor grec să-i radă capul. „Nu a vrut să facă asta, aproape că plângea. Am fost încântată”.

Sinead O'Connor spune că muzica a salvat-o

Primul său album „The lion and the cobra” a făcut furori de îndată ce a fost lansat. Este urmat trei ani mai târziu de „I Do Not Want What I Haven't Got”, care conține piesa care a făcut-o să ajungă la faima mondială: „Nothing Compares 2 U”, scrisă de artistul american Prince.

„Cred că trebuie să spun că muzica m-a salvat”, a recunoscut ea în 2013. „A fost fie închisoare, fie muzică. Am fost norocoasă”.

Capul ei ras, ochii pătrunzători și vocea melodioasă au făcut-o o vedetă în întreaga lume, iar concertele ei fiind mereu sold out.

Ea a fost, de asemenea, cunoscută pentru susținerea drepturilor femeilor și pentru critica ei la adresa agresiunii sexuale în cadrul Bisericii Catolice din Irlanda.

În 1992, ea a denunțat abuzurile sexuale împotriva copiilor în Biserică, rupând o fotografie a Papei Ioan Paul al II-lea în timpul programului de televiziune Saturday Night Live.

La acea vreme, miile de cazuri de abuz sexual asupra copiilor și adolescenților comise de preoți în Irlanda între anii 1960 și 1990 nu ieșiseră încă la lumină.

Ea a provocat un alt scandal în 1999, când o biserică irlandeză disidentă a hirotonit-o „preoteasă”.

Un ultim album și multă suferință

De la mijlocul anilor 1990, succesul său a scăzut, iar albumele sale nu au mai fost la fel de bine primite, iar lupta pentru custodia fiicei sale Roisin, eșecurile ei personale au avut parte de mai multă publicitate decât muzica ei.

În 2003, ea a decis să își oprească cariera muzicală, dar doi ani mai târziu a lansat un album reggae: „Throw Down Your Arms”.

Căsătorită de patru ori, Sinead O'Connor a avut patru copii.

Ultimul său album lansat în 2014, „I’m Not Bossy, I’m the Boss”, a fost lăudat de critici. Dar Sinead O'Connor și-a anulat toate concertele la mijlocul anului 2015 pe motiv de „epuizare”.

În ultimii ani, ea a început să scrie despre trăirile sale pe rețelele de socializare, amenințându-și foștii asociați cu acțiuni în justiție.

Ea anunțase la sfârșitul lunii noiembrie 2015 pe Facebook că a încercat să se sinucidă.

În 2022, fiul său, Shane, în vârstă de 17 ani, își pune capăt vieții, iar ea este internată după ce a indicat pe rețelele de socializare că și ea se gândește la sinucidere.