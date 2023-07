INTERNATIONAL Vineri, 21 Iulie 2023, 13:00

În timp ce întreaga planetă este măturată de un val de căldură extremă, climatologul-şef al NASA avertizează că luna iulie 2023 va fi, probabil, cea mai fierbinte lună din ultimele „sute, dacă nu mii de ani" la nivel mondial, potrivit AFP.

Temperatură extremă Foto: Shutterstock

Mai multe recorduri de căldură au fost deja doborâte în luna iulie, după cum o indică două instrumente ale Uniunii Europene şi Universităţii din Maine, în Statele Unite, care combină datele de la sol şi din satelit pentru a crea modele care generează estimări preliminare.

Deşi cele două instrumente diferă uşor unul de celălalt, tendinţele de creştere a temperaturilor sunt fără echivoc şi vor fi, probabil, reflectate în rapoartele lunare ale agenţiilor americane, care dispun de date mai consolidate, a declarat jurnaliştilor Gavin Schmidt, climatologul-şef al NASA, citat de Agerpres.

Miercuri, observatorul european Copernicus avertizase deja că lumea este pe cale să înregistreze cea mai fierbinte lună iulie de la debutul măsurătorilor, după o lună iunie deja record.

„Observăm schimbări fără precedent în întreaga lume", a declarat Gavin Schmidt, adăugând că „valurile de căldură din Statele Unite, Europa şi China bat recorduri", mai ales că acestea nu pot fi atribuite doar fenomenului El Nino, „care abia a sosit".

„2024 va fi un an şi mai cald”

El Nino este un fenomen meteorologic ciclic care îşi are originea în Oceanul Pacific şi care determină o creştere a temperaturilor la nivel global, însoţită de secetă în unele părţi ale lumii şi de precipitaţii abundente în altele.

Deşi El Nino joacă un rol mic în observaţiile actuale, „de mai multe luni asistăm la recorduri de temperatură la suprafaţa mării, chiar şi în afara tropicelor", a declarat Gavin Schmidt.

„Şi ne aşteptăm ca aceasta să continue", a adăugat climatologul, „deoarece continuăm să emitem gaze cu efect de seră în atmosferă".

Fenomenele actuale sporesc probabilitatea ca 2023 să fie cel mai cald an înregistrat vreodată. O astfel de probabilitate este în prezent de "50-50", potrivit calculelor lui Gavin Schmidt. Alţi oameni de ştiinţă estimează însă o probabilitate de până la 80%, a adăugat acesta.

„Preconizăm că 2024 va fi un an şi mai cald, deoarece îl vom începe cu fenomenul El Nino care se acumulează în acest moment şi care va atinge punctul culminant spre sfârşitul acestui an", a subliniat Schmidt.

Valuri de caniculă în România

Temperaturile de peste 40 C au apărut tot mai des în verile din ultimii 25 de ani în România, cu maxime absolute ce au trecut de 44 C în 2007.

În cinci luni din an a fost depășit acest prag de 40 C, iar în două dintre aceste luni se întâmplă doar o dată la câteva decenii. Marți s -au înregistrat 40 de grade în România, iar sâmbătă acest prag ar putea fi depășit.

În România, până acum au fost două valuri de căldură persistentă, iar vârful caniculei va fi atins sâmbătă, când în extremitatea sudică a țării se vor înregistra temperaturi de până la 41 de grade Celsius la umbră, conform directorului Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu.

Sâmbătă, 7 județe și Capitala se vor afla sub cod portocaliu de caniculă, potrivit meteorologilor.

În județele Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Călărași, Ialomița, Constanța și în municipiul București se vor înregistra temperaturi maxime de 38...39 de grade, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.

Începând de marți, un al treilea val de căldură intensă în România va putea aduce temperaturi de 39-40 de grade Celsius.

Istoria extremelor de iulie în ultimii 140 de ani în Romania

Iulie nu este degeaba numită luna lui Cuptor și dovadă stau numeroasele perioade de caniculă din acest secol. Dar au fost și nopți de îngheț în ultimul secol.

La Omu au fost -8 C în 1933 și -7,4 C în 1983. La Bâlea Lac au fost -2 C în 1996, an în care minima a fost de -0,2 C la Miercurea Ciuc. La Poiana Stampei au fost -1,3 grade C pe 18 iulie 1989, record pentru zonele locuite în această a șaptea lună. În aceeași noapte au fost numai +0,2 la Întorsura Buzăului și +0,4 C la Miercurea Ciuc.

La Omu au fost nouă zile cu strat de zăpadă în iulie 1969 și patru zile în iulie 1979. La Bâlea Lac au fost două zile cu zăpadă în iulie 1982 și tot două zile în iulie 1998. Pe 12 iulie 2019 au fost 3 cm strat de zăpadă la Omu.

Cea mai mare temperatură măsurată în țară în ultimii 70 de ani a fost de +44,3 C la Calafat, în iulie 2007. La Turnu Măgurele au fost +43,4 grade, La Giurgiu +43,1 C iar la Craiova, +42,6 C. La toate stațiile meteo de la București au fost peste +41 de grade, tot în 2007.

Cea mai caldă lună iulie a fost în 2012, cu o medie de +23,9 C pe țară, iar în 2007 media a fost de +22,7 C. Cele mai reci luni iulie au fost între 1969 și 1984, cu medii și de sub 18 C.

Cele mai mici temperaturi de iulie înregistrate la București au fost de sub 8 grade, în 1896 și 1993.

Printre cele mai vechi recorduri de iulie se numără cele din 1916, când au fost +42,9 C la Alexandria. La Giurgiu au fost +42,1 pe 11 iulie, la Călărași au fost +40,5, la București +40,6 și +38,6 la Ploiești.

Cea mai mică temperatură înregistrată la Constanța în iulie a fost de numai +7,8 C, în 1944. În perioada modernă nu au mai fost sub 12 grade C.

Planeta, un cuptor încins

Aproape întreaga planetă pare a fi un mare cuptor incins în ultimele două săptămâni. În Sicilia, în sudul Italiei, termometrele au înregistrat joi aproape 47 °C şi s-au apropiat de recordul european de 48,8 °C, înregistrat în acelaşi loc în urmă cu doi ani.

În Grecia, incendiile din apropierea Atenei fac ravagii, iar un nou episod de caniculă va lovi cu temperaturi care ar urma să atingă între 44 şi 45 de grade Celsius în acest sfârşit de săptămână. În timp ce la Beijing, temperatura maximă zilnică este în continuare de peste 35 °C de patru săptămâni, un record.

Duminică, o localitate din nord-estul ţării a atins 52,2 °C, cea mai ridicată temperatură înregistrată vreodată în China.

Valea Morții din SUA, unul dintre cele mai fierbinți locuri de pe planetă, a înregistrat 53,3 grade C.

Phoenix, în sudul Statelor Unite, a înregistrat marți cea de-a 20-a zi consecutivă în care termometrele au înregistrat peste 43,3 °C. Și în Canada, incendiile au afectat peste 10 milioane de hectare.

4 iulie a fost cea mai călduroasă zi măsurată vreodată la nivel global, depășind pentru prima dată pragul mediu de 17°C, potrivit primelor măsurători efectuate marți de un organism meteorologic american, citat de AFP.

Și în luna iunie, mai multe recorduri au fost doborâte în Asia, iar Marea Britanie a avut cea mai fierbinte lună iunie înregistrată vreodată, în timp ce Mexicul a fost afectat de un val de căldură extremă