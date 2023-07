INTERNATIONAL Joi, 20 Iulie 2023, 07:00

Luna iulie din acest an va fi una dintre cele mai fierbinți din ultimul deceniu, iar datele cu privire la valul de caniculă „Cleon” se schimbă din rău în mai rău, potrivit postării făcute pe Facebook de meteorologul Giannis Kallianos, scrie publicația elenă To Vima. Valul de căldură va dura mai bine de o săptămână, iar serile vor fi deosebit de calde întrucât mercurul din termometre nu va scădea sub 30 de grade.

Plaja_Thassos2023 Foto: Hotnews/ Dan Popa

Temperatura va prezenta o ușoară scădere luni 24/7, cu o întețire temporară a vântului, dar de marți 25/7 va începe din nou să crească.

„Noul val de canicula care tocmai a început va dura mai bine de o săptămână! Datele se schimbă zilnic spre cel mai rău scenariu! Conform celor mai recente date ale prognozei, de astăzi intrăm într-o perioadă foarte caldă care va fi deosebit de lungă.

Dacă ne gândim că de miercuri, 12 iulie am intrat într-o perioadă fierbinte și că până cam la sfârșitul lunii iulie vom avea temperaturi foarte ridicate, se poate concluziona cu ușurință că după atâția ani trebuie să ne preocupe un val de caniculă atât de prelungit.

Este nevoie de multă răbdare și cu siguranță atenție din partea persoanelor care au probleme de sănătate. Luna iulie din acest an pentru Grecia se va dovedi a fi una dintre cele mai calde din ultimii 10 ani.

Ca exemplu, menționez temperaturile maxime din Attica (regiunea din jurul Atenei) pentru următoarele zile: joi 20/7 : 40-41°C, vineri 21/7 : 41°C, sâmbătă 22/7 : 42°C, duminică 23/7: 43-44°C

Seara, normal, va fi cald, iar mercurul în termometre nu va scădea sub 29-30°C.

Temperatura va prezenta o ușoară scădere luni, 24/07, cu o intensificare temporară a vântului, ceea ce va presupune un risc mare de incendii, dar de marți 25/07 temperatura va începe din nou să crească. Încă nu știm ce va veni de săptămână viitoare.

Mai ales, în zonele vulnerabile de câmpie din Grecia continentală, care sunt departe de mare există posibilitatea – în următoarele zile – să se înregistreze și temperaturi de peste 44°C. Datele sunt, așadar, ușor dezolante” a mai scris meteorologul Giannis Kallianos în postarea sa pe Facebook.

Material realizat cu sprijinul agenției Rador