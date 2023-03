INTERNATIONAL Luni, 27 Martie 2023, 13:28

Sebastian Jucan • HotNews.ro

Israelul a intrat în haos politic luni după ce presa israeliană a scris că premierul Benjamin Netanyahu ar urma să „înghețe” planul de reformare a sistemului judiciar care a scos milioane de ucraineni în stradă în ultimele luni, relatează Reuters.

Benjamin Netanyahu Foto: Amir Cohen / UPI / Profimedia Images

The Times of Israel, Haaretz și alte publicații importante din Israel au scris luni-dimineața, citând surse familiare cu discuțiile din interiorul coaliției de dreapta a lui Netanyahu, că premierul israelian urma să anunțe într-un discurs televizat de luni dimineața că va suspenda adoptarea controversatului proiect legislativ despre care criticii afirmă că ar aduce puterea judecătorească sub controlul guvernului.

Însă discursul nu a mai avut loc, aceleași surse afirmând că acesta a fost amânat după ce Itamar Ben Gvir, liderul partidului de extrema dreaptă Otzma Yehudit („Forța Evreiască”) l-a amenințat pe Netanyahu că își va scoate formațiunea de la guvernare dacă renunță la reforma judiciară.

Aceasta este cerută cu precădere de partidele radicale și ultraortodoxe din coaliția lui Netanyahu, care afirmă că puterea judecătorească se face vinovată de activism judiciar și promovează o agendă politică de stânga.

Ben Gvir ocupă funcția de ministru al Securității Naționale în guvernul lui Netanyahu, o funcție extrem de importantă obținută la negocierile pentru formarea coaliției deși partidul său are doar 6 mandate dintr-un total de 120 de locuri în Knesset, parlamentul unicameral al Israelului.

Însă coaliția lui Netanyahu deține o majoritate fragilă în legislativul israelian, de doar 64 de mandate. O ieșire de la guvernare a partidului lui Ben Gvir ar echivala cu o destrămare a sprijinului parlamentar pentru premierul israelian și perspectiva unor noi alegeri anticipate.

Ben Gvir a fost condamnat în 2007 pentru incitare la ură și susținerea unei organizații teroriste.

Turbulențe politice majore în Israel

„În numele unităţii poporului Israelului, vă cer opriţi imediat” procesul legislativ, a cerut luni președintele israelian Isaac Herzog coaliției și guvernului lui Netanyahu.

„Naţiunea întreagă este pradă unei profunde nelinişti. Securitatea noastră, economia noastră şi societatea noastră sunt toate ameninţate. Întregul popor al Israelului vă priveşte. Tot poporul evreu vă priveşte. Lumea întreagă vă priveşte”, a mai spus acesta.

În Israel președintele are un rol în mare parte ceremonial, fiind așteptat de la acesta să fie mai presus de luptele politice de zi cu zi.

„Am fost martori ai unor scene foarte dificile noaptea trecută”, a mai declarat acesta într-un comunicat publicat de biroul său cu referire la ciocnirile ce au avut loc duminică noaptea între manifestanţi şi poliţie, după ce Netanyahu l-a demis pe ministrul Apărării Yoav Gallant, un membru al Likud, propriul său partid politic.

Gallant ceruse public sâmbătă seara o pauză de o lună în procesul de reformă judiciară al guvernului, în contextul în care sute de mii de israelieni protestează de aproape trei luni faţă de acest proiect.

Ministrul israelian al Apărării a argumentat că protestele masive împotriva acestei reforme judiciare, la care participă şi un număr tot mai mare de militari rezervişti, afectează inclusiv armata israeliană şi, astfel, este subminată securitatea naţională.

Sindicatele israeliene fac apel la grevă generală

Șechelul, moneda națională a Israelului, s-a depreciat din nou luni dimineața înainte să își revină timid pe fondul apariției informației că Netanyahu ar urma să suspende proiectul de adoptare a legii.

Arnon Bar-David, liderul sindicatului Histadrut, cel mai mare din Israel, a făcut apel la declanșarea unei greve generale în cazul în care guvernul nu renunță la propuneri.

„Aduceți înapoi sănătatea mintală în țară. Dacă nu anunțați într-o conferință de presă astăzi că v-ați răgzândit, vom intra în grevă”, a spus el.

În Knesset au avut loc mai multe scene de haos, Simcha Rothman, președintele comisiei care este responsabilă de proiect în parlament, fiind comparat de opoziție cu militanții care vor distrugerea statului israelian.

„Aceasta este o deturnare ostilă a Israelului. Nu este nevoie de Hamas, nu este nevoie de Hezbollah”, i-a spus un deputat lui Rothman după ce comisia pentru probleme constituționale condusă de acesta a dat undă verde proiectului legislativ.

„Legea este echilibrată și bună pentru Israel”, a răspuns el.

Ministrul Securității Naționale Ben Gvir a plusat pe Twitter, afirmând că „nu trebuie să oprim reforma sistemului judiciar și nu trebuie să ne predăm anarhiei”.