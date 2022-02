INTERNATIONAL Vineri, 18 Februarie 2022, 16:08

Are doar 7 metri pătrați, este situat în Lower Clapton, estul Londrei, și e loc pentru un pat, o toaletă și duș, o chiuvetă, un cuptor cu microunde și ceva spațiu de depozitare. Prețul minim stabilit de licitatori este de 50.000 de lire sterline, dar se așteaptă să obțină mai mult, deoarece a fost cumpărat cu 103.500 de lire sterline în mai 2017, scrie The Guardian.

Apartament de 7 mp in Londra Foto: YouTube

Vânzătorii săi consideră că este cel mai mic care a apărut pe piața din capitală.

Apartamentul este un exemplu a ceea ce experții spun că este un fenomen în creștere al caselor mici, determinat de creșterea prețurilor chiriilor și proprietăților.

Mic, scump, dar totuși rentabil

Proprietarul și-a recuperat deja investiția obținând 800 de lire sterline din chirie în fiecare lună. Actualul chiriaș locuiește în altă parte în cea mai mare parte a timpului și petrece doar o noapte sau două în fiecare săptămână în apartament, deoarece este mai aproape de serviciu.

Neal Hudson, un analist imobiliar, a avertizat că cei care cumpără pentru prima dată ar trebui să fie conștienți că nu este sustenabil să locuiască într-un apartament minuscul pe termen lung și că, dacă nu pot să vândă, ar putea rămâne cu investiția blocată.

Prețul este un simbol puternic al modului în care locuințele au devenit inaccesibile.

Care este profilul celor care închiriază

Stuart Collar-Brown, directorul My Auction, care vinde apartamentul, a spus că, deși era cel mai ieftin apartament cu o închiriere lungă de pe piață pe o rază de 10 mile, se aștepta să fie cumpărat de un investitor și nu de un cumpărător pentru prima dată, deoarece băncile principale nu vor acorda împrumuturi pentru proprietăți sub 30 mp.

Cu veniturile din chirie estimate la aproximativ 10.000 de lire sterline, este probabil ca investitorii să poată recupera cheltuielile de 50.000 de lire sterline în cinci ani, a spus el.

Chiriașii potriviți nu ar petrece mult timp acasă și ar fi cei care s-au săturat de locuința în comun, dar nu își pot permite mai mult spațiu, sau care locuiau în altă parte și aveau nevoie de un birou sau un loc mai aproape de muncă, a spus el. De exemplu, medici sau asistente care lucrează în spitalul Homerton din apropiere sau lucrători din City, având în vedere legăturile bune de transport ale zonei către Liverpool Street.

În 2019, un apartament de 9 mp într-o altă parte a orașului a fost scos la vânzare pentru 130.000 de lire sterline.

Agenții imobiliari Wild & Co au spus că a primit două oferte, ambele sub prețul cerut și că a fost nevoie de 28 de vizionări pentru a găsi chiriași, care au plătit 600 de lire sterline pe lună, scrie The Guardian.

