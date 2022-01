Armurierul filmului „Rust” dă în judecată compania de recuzită folosită de western, acuzând-o de moartea regizoarei Halyna Hutchins

Acuzațiile aduse de armurierul filmului „Rust”

Gutierrez Reed afirmă că PDQ Arm & Prop a furnizat echipei de filmare o cutie care conținea atât muniție reală cât și gloanțe oarbe. Procesul intentat miercuri la o instanță din statul New Mexico îl vizează de asemenea și pe proprietarul acestei companii de recuzită, Seth Kenney.Procesul vine după ce anul trecut armurierul a pretins că uciderea accidentală a lui Hutchins de către actorul american Alec Baldwin ar fi avut loc în urma unui act de sabotaj.Autoritățile încă investighează incidentul fatal din luna octombrie a anului trecut în urma căruia regizoarea de imagine de origine ucraineană a fost împușcată mortal și regizorul Joel Souza rănit în timpul exersării unei scene pentru film. Hannah Gutierrez Reed , fiica lui Thell Reed, un cunoscut armurier de la Hollywood, îndeplinea un dublu rol pe platourile de filmare ale western-ului, fiind atât armurier cât și asistent de recuzită.Atât ea cât și producătorii filmului au fost aspru criticați în urma incidentului de mai multe persoane care au participat la filmări. Ulterior au apărut relatări potrivit cărora Gutierrez-Reed l-ar fi făcut pe actorul Nicolas Cage să părăsească furios platourile de filmare ale unui alt western cu doar două luni înainte de incidentul mortal.Unul dintre membrii echipei de filmare al filmului Old Way a afirmat că Nicolas Cage și-a pierdut cumpătul după ce Gutierrez-Reed a tras cu o armă în apropierea actorilor și a echipei de filmare pentru o a doua oară în decurs de trei zile, fără să ofere niciun avertisment prealabil.„Fă un anunț, tocmai mi-au spart timpanele”, ar fi urlat Cage înainte să părăsească furios platoul.Însă în plângerea depusă miercuri unul din avocații lui Gutierrez Reed plasează responsabilitatea incidentului asupra lui Seth Kenney, patronul firmei de recuzită, spunând că acesta era și „armurierul/mentor” al filmului.Gutierrez Reed și avocații ei îl acuză de asemenea pe acesta că ar fi încercat să plaseze integral vina pentru incident asupra armurierului novice.