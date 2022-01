VIDEO Haos în Kazahstan: Guvernul a tăiat accesul la internet și a declarat starea de urgență / Protestatarii au capturat aeroportul din cel mai mare oraș al țării

​LIVETEXT

Nursultan Nazarbaiev, înlăturat din funcție

NOW - Citizens in #Kazakhstan detain military personnel as violent anti-government protests continue to roil the country.pic.twitter.com/MfzpKNPsA8 — Disclose.tv (@disclosetv) January 5, 2022

Ciocniri cu forțele de ordine



NOW - Situation in #Almaty, Kazakhstan's largest metropolis, spirals out of control. The president imposes a curfew and deploys the military to quell the anti-government protests. pic.twitter.com/AZIsZlhEYd — Disclose.tv (@disclosetv) January 4, 2022

Government resigned early in the morning. President signed a decree freezing the price of the gas. Protests spread to several cities overwhelming police and army forces. In some cases people stormed government buildings. pic.twitter.com/AYgb8xc73S — Alfonso Poza (@alfonso_poza) January 5, 2022

Schimbare de generație în Kazahstan

Agenția Reuters relatează că protestatarii au capturat aeroportul din Almatî, cel mai mare oraș al țăriiși că toate zborurile către și dinspre aeroport au fost anulate--------------------------Președintele kazah Kassym-Jomart Tokayev a acceptat miercuri dimineața demisia guvernului însă acest lucru nu a domolit furia protestatarilor nemulțumiți de creșterea prețului la carburanți în țara producătoare de petrol din Asia Centrală.Guvernul a blocat miercuri accesul la rețelele sociale și aplicațiile de mesagerie precum Facebook, WhatsApp, Telegram și, pentru prima dată, aplicația de mesagerie WeChat, potrivit New York Times Betblocks, un grup specializat în supravegherea internetului, a anunțat ulterior pe Twitter că țara se confruntă cu o pană generalizată a internetului la nivel național.„Kazahstanul se confruntă în prezent cu o pană de internet la scară naţională, în urma unei zile de perturbări ale Internetului mobil şi unor restricţii parţiale”, a anunțat Netblocks.Unii protestatari au scandat sloganuri împotriva fostului președinte Nursultan Nazarbaiev, în vârstă de 81 de ani, care și-a păstrat ample prerogative după ce a demisionat din funcție în 2019, an până în care a fost cel mai longeviv șef de stat al unui fost stat sovietic.Succesorul ales de Nazarbaiev pentru a-i urma în funcția de președinte, Kassym-Jomart Tokayev, a anunțat miercuri după-masa că l-a înlăturat pe acesta din funcția de președinte al puternicului Consiliu de Securitate.Fostul președinte era încă văzut drept omul din spatele puterii la Nur-Sultan, noua capitală pe care acesta a construit-o și redenumită după el în 2019 , fiind de asemenea crezut că familia sa controlează prin interpuși și majoritatea economiei țării.Fostul președinte nu a fost văzut în public de la izbucnirea protestelor.Tokayev l-a înlăturat de asemenea pe nepotul lui Nazarbaiev din poziția de vicepreședinte al Comitetului de Securitate a Statului, succesorul KGB-ului din perioada sovietică.Un grup de manifestanţi a pătruns miercuri în clădirea principală a administraţiei din Almatî, capitala economică a Kazahstanului. Poliţia a tras miercuri cu grenade asurzitoare şi a utilizat gaze lacrimogene împotriva unei mulţimi de câteva mii de persoane, fără a reuşi să împiedice pătrunderea unor protestatari în clădire.Manifestaţiile neautorizate în prealabil de către autorităţi sunt interzise în Kazahstan, fostă republică sovietică autoritară, dar care este totodată cea mai mare economie din Asia Centrală.Starea de urgență a fost decretată în capitala Nur-Sultan, Almatî și provincia Mangistau din vestul țării, locul unde au erupt primele proteste.După ce a acceptat demisia guvernului Tokayev le-a ordonat miniștrilor rămași pentru a asigura interimatul să anuleze majorarea de preț pentru gazul petrolier lichefiat, o alternativă populară pentru alimentarea autoturismelor din această țară datorită prețului său mai redus.Reputația de stabilitate dobândită de Kazahstan sub Nazarbaiev a atras investiții de sute de miliarde de dolari în industria sa petrolieră și cea siderurgică.Unii analiști politici afirmă că această aparentă stabilitate a mascat furia unei generații mai tinere de kazahi cărora li s-a refuzat liberalizarea pe care au cunoscut-o alte state sovietice.Kazahstanul este un aliat apropiat al Rusiei și Moscova a avertizat deja miercuri împotriva oricăror „ingerințe externe” în țară și că speră ca turbulențele să se termine rapid.