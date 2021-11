Un institut de cercetare din Budapesta este suspectat de spionaj în favoarea Chinei

Targ organizat de CEE in Budapesta

Ample proteste la Budapesta vara aceasta

„Problema este că, dată fiind funcționarea sa, CCE-China cu siguranță nu este o instituție independentă după cum a fost ea înființată de Academia Chineză de Științe care gestionează și finanțează institutul”, afirmă Ivana Karásková, o expertă de la Asociația pentru Relații Internaționale din Cehia și fondatoarea CHOICE, un consorțiu de analiști specializați pe China.„Academia Chineză de Științe este subordonată direct Consiliului de Stat al Republicii Populare Chineze”, explică aceasta.Karásková subliniază că rolul oficial al institutului din Budapesta este de a crea relații cu cercetătorii și instituțiile din centrul și estul Europei, zonă desemnată de o inițiativă a Beijingului drept „regiunea 16+1” (cele 16 țări din regiune plus China).„China este conștientă că este un actor relativ nou în această regiune și are o capacitate limitată de a înțelege limbile locale și mediul economic și politic”, afirmă Karásková explained.Ea spune că, pentru a acoperi aceste neajunsuri, Beijingul cere cercetătorilor de la CEE să producă analize asupra unor diferite subiecte. Munca acestora este adesea generos plătită însă nu are nicio valoare academică și adesea distribuie propagandă pro-chineză.Mai mult, această cooperare între cercetătorii CEE și instituțiile din China ar putea reprezenta un risc de securitate întrucât pentru Beijing este un mijloc facil de a strânge informații sensibile și de a-și îmbunătăți imaginea în regiune, explică Karásková.Noile suspiciuni vin după ce vara aceasta au avut loc ample proteste în Budapesta împotriva dorinței guvernului Viktor Orbán de a construi un campus uriaș în capitala ungară pentru universitatea chineză Fudan.Un sondaj realizat de Institutul Republikon a descoperit că două treimi din maghiari resping proiectul campusului chinezesc, o treime dintre aceștia fiind votanți Fidesz, partidul condus de Viktor .Mai multe străzi din districtul Ferencvaros al capitalei ungare unde ar urma să fie construit campusul au fost redenumite în semn de protest față de proiect. Două dintre acestea se numesc acum strada Dalai Lama și strada Martirilor Uiguri În urma protestelor cabinetul lui Orbán a părut să dea înapoi în legătură cu acest proiect, anunțând că el va fi supus unui referendum după ce se vor cunoaște toate detaliile sale.