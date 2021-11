Un al doilea mare oraș european anulează festivitățile de Anul Nou din cauza „panoramei sumbre” a pandemiei

Situația pandemică în Olanda

Primarul oraşului, Femke Halsema, a decis să anuleze atât festivităţile din piaţa Museumplein, centrul cultural al oraşului, unde are loc numărătoarea inversă la începutul noului an, cât şi diferitele spectacole muzicale sau focurile de artificii din districtele oraşului.„Ca urmare a creşterii numărului de contagieri, a internărilor în spitale şi a restricţiilor adiţionale, panorama este sumbră. Având în vedere că nu se ştie cum va evolua situaţia şi că investiţiile ce trebuie făcute pentru aceste spectacole sunt substanţiale, nu este responsabil să continuăm pregătirile în acest sens”, notează Primăria.Spectacolele cu focuri de artificii organizate de municipalitate doreau să fie o alternativă la pirotehnia folosită la nivel individual de cetăţeni, în mare parte interzisă începând de anul acesta.Numărul cazurilor de infectare din Ţările de Jos a crescut vertiginos după ce guvernul olandez a decis să pună capăt distanţării fizice la sfârşitul lunii septembrie, în schimbul utilizării certificatului verde.Institutul Naţional pentru Sănătate Publică şi Mediu (RIVM) din Ţările de Jos a informat că în ultimele 24 de ore au fost detectate 19.274 de contagieri, un nou record de la declanşarea pandemiei, în condiţiile unei stagnări a ritmului vaccinării la nivel naţional.Aproximativ 82,4% dintre persoanele de peste 12 ani sunt vaccinate cu schema completă, iar 85,9% au primit cel puţin o doză, deşi se estimează că circa 13% din populaţie nu doreşte să se vaccineze, din diverse motive, de la scepticism faţă de siguranţa vaccinurilor până la aspecte religioase.

Guvernul a limitat participarea la viaţa socială a celor nevaccinaţi sau care nu au trecut prin boală, care trebuie să se supună testelor PCR pentru a avea acces în restaurante, la evenimente culturale şi muzicale, în săli de sport sau piscine şi alte locuri cu acces pentru public.Totuşi, această abordare nu pare să funcţioneze în ceea ce priveşte reducerea presiunii asupra spitalelor sau a creşterii numărului de contagieri, astfel încât executivul încearcă să mizeze pe aşa numita politică 2G, care presupune acordarea unui permis COVID-19 doar celor vaccinaţi cu schema completă, sau care au trecut prin boală.Amsterdam este al doilea mare oraș european care anulează festivitățile de Anul Nou, după ce autoritățile din Londra au anunțat pe 12 octombrie că tradiționalul foc de artificii nu va avea loc pentru al doilea an la rând.