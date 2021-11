Bilanţul ecologiştilor după prima săptămână a COP26: Anunţuri măreţe, dar angajamente incerte. Marea probă este finanţarea

Vorbind la o conferinţă de presă la Glasgow, reprezentanţii CAN au făcut un bilanţ al primei săptămâni a conferinţei COP26. Ei remarcat unele anunţuri „interesante” despre măsuri pentru reducerea emisiilor de CO2 şi pentru acţiuni de reîmpădurire, dar „încă nu se cunosc detaliile” şi nici „cum vor fi aplicate planurile”, relatează agenţia EFE, potrivit Agerpres.„Am văzut anunţuri măreţe, dar multe din angajamente sunt voluntare şi adesea detaliile sunt incomplete”, remarcă şefa Greenpeace, Jennifer Morgan. „Marea probă de succes a COP26 este finanţarea, pentru adaptare şi pentru pierderile şi pagubele'' cauzate de schimbările climatice, rezumă ea.„În afara câtorva raze de soare”, liderii politici „nu fac suficient efort” pentru a se angaja în direcţia unor măsuri care să permită îndeplinirea obiectivului de limitare a încălzirii globale la 1,5 grade Celsius faţă de era preindustrială, prevăzut în acordul de la Paris, notează Jennifer Morgan.Şefa Greenpeace mai atrage atenţia că ţările în curs de dezvoltare au nevoie de mai mulţi bani în plus faţă de suma de 100 de miliarde de dolari pe an, angajament avansat de ţările dezvoltate încă din anul 2009, dar amânat pentru anul 2023.În acest timp, fostul vicepreşedinte american Al Gore, co-laureat al Premiului Nobel pentru Pace în 2007 pentru activitatea sa împotriva schimbărilor climatice, a estimat vineri că la COP26 s-au făcut progrese în elaborarea de soluţii de combatere a încălzirii globale, dar a susţinut totodată că vor fi consecinţe severe dacă statele nu-şi respectă promisiunile.