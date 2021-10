Criza carburanților din Marea Britanie, prin ochii unor români de acolo: „Există deficit de șoferi ieftini, nu de șoferi la propriu”

Nadia, 33 de ani, Communications/Social Media Coordinator, Londra: „Lumea nu se aștepta ca Brexitul și alte decizii politice nefericite din ultima vreme să se poată observa cu ochiul liber”

Cătălin, 35 de ani, șofer pe cisternă de combustibil din Dartford: „Încet, încet au început să mai crească salariile, dar asta vine pe un fond și de creștere a prețurilor”

Radu, 38 de ani, șofer de tir din Leeds: „Există deficit de șoferi ieftini, nu de șoferi”

Alex, 34 de ani, macaragiu în Londra: „Partea interesantă e că pâna ieri toți englezii se văitau că am venit, noi imigranții. Acum duc lipsa imigranților”

Paul, șofer de camion: „Ceea ce arată mass media cum că se oferă salarii de 50 mii de lire nu există! O mare vrăjeală”

Adina, 33 de ani, Londra: „Rafturile erau într-adevăr puțin mai goale, dar era câte puțin din toate”

Mara, 22 de ani, marketing manager într-o companie de recrutare în Leyton, Londra: „Am parcurs vreo 40 de kilometri până la o benzinărie care mai era deschisă”

Cristian, 40 de ani, șofer din Tilbury: „Soția a renunțat la a mai merge cu mașina des, așa cum făcea de obicei”

La final de septembrie 2021, britanicii s-au confruntat cu o criză de carburanți, deoarece nu au mai existat șoferi care să transporte combustibilul către stațiile de alimentare.Media din Marea Britanie, dar și la nivel global, a preluat informația, iar cetățenii s-au panicat și au format cozi interminabile la benzinării, pentru a-și umple rezervoarele sau chiar pentru a face provizii pentru acasă.Problema deficitului de șoferi nu este una nouă, însă consecințele s-au observat în prezent, când aproape 100 mii de oameni calificați nu au mai fost disponibili.Asociaţia transportatorilor rutieri din Marea Britanie (RHA) susţine că ţara are un deficit de 100 mii de şoferi de camion, ca urmare a faptului că unii şoferi au părăsit această industrie, a Brexitului şi a pandemiei de coronavirus care a oprit pregătirea şi testarea de noi şoferi timp de aproximativ un an.Guvernul britanic condus de Boris Johnson susține că țara nu mai depinde de imigranți pentru forță de muncă, dar în situația din prezent, Executivul de la Londra a anunțat că un număr de 5 mii de şoferi de camion de mare tonaj vor putea veni în Marea Britanie pe baza unor vize temporare, valabile pe o perioadă de trei luni, din octombrie până în decembrie, iar alte 5.500 de vize vor fi eliberate pentru muncitorii din sectorul cărnii de pasăre, pentru a evita orice potenţiale presiuni viitoare asupra industriei alimentare.Ministrul britanic al Transporturilor, Grant Shapps, a intervenit și el în discuție, unde a spus că industria trebuie să îşi facă şi ea datoria prin continuarea îmbunătăţirii condiţiilor de muncă şi majorarea salariilor pentru ca firmele să poată păstra noi şoferi.Între timp, guvernul a apelat la peste 100 de militari pentru a conduce cisternele și a aproviziona stațiile de benzină.Am stat de vorbă cu opt români stabiliți în Marea Britanie, atât de profesie șoferi, cât și din alte job-uri, pentru a ne povesti cum i-a afectat personal această situație și cum se vede realitate din Regatul Britanic prin ochii lor.Nadia povestește cum recent a condus între Cardiff și Londra pentru muncă, iar pe autostradă, din loc în loc, erau semne cu: „Nu ieșiți la benzinăria următoare, nu avem benzină.”Apoi, continuă ea, când a intrat în Londra, benzinăriile din cartier erau închise sau înconjurate de cozi imense, drept urmare, a doua zi, prietenul ei a stat la coadă de la șase dimineața pentru ea, ca să aibă din nou rezervorul plin.Simultan, adaugă Nadia, din ce în ce mai multe restaurante și cafenele au în vitrină anunțuri disperate cu „Angajăm oameni” sau sunt închise pentru că „nu au oameni.”„Și varii lucruri care lipsesc la nimereala. De exemplu, am vrut să-mi iau pui de la Nandos, fast-food specializat în pui, și nu aveau pui”, continuă tânăra.Nadia spune că cele de mai sus sunt experiențe personale și nu e „apocalipsa zombie”, se descurcă, dar i se pare amuzant cum părinții și alți oameni mai vârstnici din România îi dau sfaturi despre cum să se lupte cu cozile, din experiența lor cu Ceaușescu.„Impresia mea despre Marea Britanie și oamenii de aici a fost mereu că politica e percepută, în general, drept o chestie care se întâmplă în fundal și nu trebuie să te deranjeze prea mult și e de prost gust să ai opinii politice puternice în public, oricum toți politicienii sunt la fel. Așa că probabil lumea nu se aștepta ca Brexitul și alte decizii politice nefericite din ultima vreme să se poată observa cu ochiul liber, în viața lor de zi cu zi”, explică ea.Însă, în ciuda variilor incidente cu oameni mai agitați care se bat la benzinărie, Nadiei nu i se pare că atmosfera este una de panică, ci mai mult una de resemnare.Cătălin spune că nu există o criză a benzinei în Marea Britanie, ci doar o criză de personal. El este de părere că nu există șoferi și oameni calificați care să distribuie produsele petroliere.„Da, au fost probleme de benzină în țară, dar asta pentru că unele benzinării, vreo 20, în tot UK-ul, au rămas fără combustibil, din cauza lipsei de șoferi. Oamenii s-au panicat, iar toată treaba a avut efectul unui bulgăre de zăpadă”, adaugă el.Cătălin mărturisește că „așa-zisa criză a combustibilului” este de fapt o criză a firmelor care nu vor să plătească mai mult șoferii.„Nouă ni s-a mărit salariul de la 18.77 lire pe oră la 20.08 lire pe oră, în condițiile în care inflația este de 2%”, completează tânărul. Cătălin spune că firmele de transport nu plătesc cât ar trebui pentru că oamenii s-au învățat să lucreze pe bani puțini.Mai mult, legea britanică a schimbat mai multe reglementări fiscale, iar șoferii nu au mai putut lucra în regim de PFA, cum se întâmplă în România, iar asta i-a determinat să plece.„Un minim de 25 de lire pe oră ar fi echitabil. Suntem plătiți aproape ca cei care livrează salată în magazine. Încet, încet au început să mai crească salariile, dar asta vine pe un fond și de creștere a prețurilor”, mai spune el.Șoferul povestește că în Marea Britanie s-au mărit prețurile și la carburanți și în magazine și la facturile de energie electrică. În septembrie 2021, spre exemplu, el explică faptul că facturile la gaz și curent i-au venit cu 80% mai mult.„De muncă se găsește foarte ușor, dar problema este că nu vor veni muncitori noi, deoarece nu le este rentabil să lucreze pe 9, 10, 11, 12 lire pe oră, pe o perioadă determinată. În urma Brexit, ei vor trebui să aplice pentru viză, iar asta se obține pentru o anumită perioadă de timp. Iar ca prețurile în magazine să rămână jos, este nevoie de forță de muncă oarecum ieftină, ceea ce nu este ușor de găsit”, explică el contextul.Plus de asta, susține Cătălin, economia britanică se bazează oarecum pe forța de muncă din Europa de Est, deoarece britanicii nu vor job-urile grele, deoarece sistemul le oferă mult prea ușor ajutoare sociale.Radu mărturisește că în zona lui lucrurile au început să revină la normal, iar majoritatea benzinăriilor au benzină, iar cozile, în mare parte, sunt inexistente. Cu toate astea, adaugă el, există o limită de cantitate maximă care poate fi cumpărată, în general, de 30 de lire per client.Șoferul spune că nu crede că oamenii au fost afectați în mod special de cele întâmplate, poate doar cei care aveau nevoie disperată de combustibil și nu au găsit la prima pompă, ca altădată.„Dacă discutăm de „rădăcina” aceste crize, părerea mea este că a fost o criză artificială creată de asociațiile transportatorilor, pe sistemul „panic buy”, ca să forțeze guvernul să acorde vize pentru șoferii de camion.În realitate, sunt destui șoferi de camion în UK, doar că tot mai mulți preferă să se îndrepte spre alte industrii, din cauza condițiilor proaste de lucru și a salariilor care nu reflectă dificultățile acestui job. Există deficit de șoferi „ieftini”, nu de șoferi la propriu”, încheie el.Alex povestește cum criza benzinei nu l-a afectat foarte tare, doar că s-a creat același efect de turmă ca anul trecut, când toată lumea cumpăra hârtie igienică.„Idee e, dacă locuiești în Londra, nu ai nevoie de mașină ca să mergi la job. Dacă îi întrebi pe cei care stau în cozile interminabile de la benzinării, or să ridice din umeri. Să vadă ei că au rezervorul plin”, spune el.Tânărul mai spune că nu există probleme cu stocul de combustibil, ci cu lipsa de șoferi pentru cisterne, motiv pentru care guvernul va apela la armată pentru a face aprovizionarea benzinăriilor.„Partea interesantă e că pâna ieri, alaltăieri, toți englezii se văitau că am venit, noi imigranții, și le-am luat locurile de muncă. Acum, după Brexit, duc lipsa imigranților”, încheie el.Paul spune că nimic din media nu este adevărat vizavi de ce se întâmplă în Marea Britanie și că este benzină/ motorină, sunt alimente pe rafturi în magazine și totul este cât se poate de normal.El vorbește despre problema forței de muncă, deoarece, după ce IR35 a intrat în vigoare, adică legea care nu le mai permite oamenilor să lucreze în regim de PFA și îi obligă pe cei fără contract determinat să plătească aceleași taxe ca cei care au contract nedeterminat, mulți străini au renunțat la locurile lor de muncă, pentru că nu le convenea să lucreze pe bani puțini.Paul crede că, în prezent, marile lanțuri de supermarketuri și alte firme rămase fără angajați presează guvernul să aducă înapoi mâna de lucru ieftină și de calitate, prin această metodă - criza de șoferi pentru cisternele de combustibil, peste noapte.„În realitate, țara asta este plină de șoferi de camion care nu profesează, deoarece au găsit alte joburi mult mai bine plătite și poate și mai relaxante. Deci marile companii nu vor să plătească un salariu decent către șoferi și aceștia aleg alte joburi! Ceea ce arată mass media cum că se oferă salarii de 50 mii de lire nu există! Încercați să aplicați să vedeți dacă vă sună cineva! O mare vrăjeala”, adaugă el.Adina povestește cum nu a văzut nici bătăi și nici panică masivă generată de criza de benzină, ci se află printre norocoșii care nu au avut mare nevoie de ea. A așteptat câteva zile, iar apoi a reușit să facă plinul fără probleme.Tânără vorbește despre faptul că s-a simțit efectul de turmă, atât în cazul de față, cât și la începutul pandemiei.„Logic vorbind, se vorbea de mult timp de lipsa de șoferi, însă, ceea ce au numit ei criza de benzină, eu cred că a fost un interes de undeva de sus. Nu cred că au rămas fără 100 mii de șoferi de la o zi la altă. Prin criza indusă, cum o numesc eu, guvernul britanic a avut un profit pe termen scurt. A putut mări prețul benzinei, dar și prețurile, în general”, adaugă ea.Adina este convinsă că media a exagerat știrile, dar mai ales social media a avut un impact în acest sens. În ceea ce privește supermarket-urile, ea spune că nu a fost atât de rău pe cât s-a vorbit.„Rafturile erau într-adevăr puțin mai goale, dar era câte puțin din toate”, explică ea.Mara spune că acum lucrurile nu mai stau foarte rău, deși, în primele zile, toată familia ei s-a deplasat cu trenul, deoarece nu au riscat să rămână fără benzină pe drum.„A fost destul de dificil, iar când am găsit, într-un final, am pierdut mult timp la cozi și am întârziat cu toții la muncă. Am parcurs vreo 40 de kilometri până la o benzinărie care mai era deschisă”, spune ea.Acum situația este mai echilibrată, chiar dacă unele stații de benzină au o limită de 20-30 de lire de consum per client. Tânără consideră că media a contribuit negativ la criză, deoarece s-a format o întreagă isterie, iar din cauza lipsei de benzină/motorină, oamenii au golit și supermarket-urile.Cristian spune că se resimte puțin o criză, pentru că oamenii s-au panicat și întreaga situație a generat anumite conflicte, dar, din fericire, au fost locale și izolate.„Nu am o statistică la ce consumuri au fost, dar cred că mulți au mers la stațiile de alimentare doar dacă aveau jumătate de rezervor consumat. Mă gândesc că au mers mai repede decât era necesar și de mai multe ori decât era nevoie”, mai spune el.Mai mult, șoferul crede că deficitul de personal a contribuit la întreaga situație, plus faptul că guvernul nu a vrut să intervină.„Guvernul ar fi putut să dea declarații și să spună că se vor găsi soluții, ca oamenii să stea liniștiți. Oficialii au spus că nu au soluții, ci totul depinde de forța de lucru. Și problema este că nu poți pune oameni necalificați să lucreze cu materiale explozive, ar fi un eșec.De aceea e posibil să fie o criză bine gândită, deoarece eu cred că se puteau găsi soluții rapid. Posibil să fie multe motive în spatele crizei, cum ar fi criza migrației, sau criza șoferilor care lucrează pe perioadă determinată”, adaugă el.În ceea ce-l privește pe el, Cristian povestește cum este în Anglia din 2013, unde s-a stabilit împreună cu familia. El și soția lui au două mașini pe care le folosesc independent.În timp de criză, Cristian a alimentat o singură dată, deși a stat 40 de minute la coadă, dar fără să fie speriat, mai ales că putea alimenta și de la firmă, de la pompele de camioane. Soția lui, însă, a găsit trei stații de benzinării din apropierea casei închise, moment în care au spus că nu mai duc copiii la școală și nici nu se mai plimbă fără rost.„Într-adevăr, după două zile am reușit să alimentăm, dar recunosc faptul că și acum stau cu teama că lucrurile nu se îndreaptă prea repede și din cauza asta, soția a renunțat la a mai merge cu mașina des, așa cum făcea de obicei”, explică el.Șoferul spun că există o teamă atunci când vezi indicatorul din bord la jumătate și deja începi să stai la coadă să alimentezi. Nu a așteptat mai mult de 30 de minute, dar, spre exemplu, îi este frică pentru deplasările mai lungi.„Unii au început să ia rezerve acasă, dar nu am făcut asta niciodată. Da, am făcut rezerve de alimente, iar motivul principal este că am în grijă doi copii minori. Și care ar mai fi viața dacă nu lupți pentru binele familiei în care te afli?”, completează Cristian.În ceea ce privește știrile din media, el spune că lumea din ziua de azi trăiește intens prin prisma informațiilor primite, dar el preferă să trăiască prin realitatea pe care o simte. Spre exemplu, spune el, cazurile izolate de conflicte care au fost mediatizate au creat panica și mai mare.Cristian consideră că media poate aplana sau amplifica un anumit subiect, dar la treaba asta contribuie și rețelele sociale.„Au fost mulți care făceau live pentru faptul că așteaptă doar 15 minute și au arătat cozi în majoritatea cazurilor, apoi a luat amploare faptul că au prezentat stațiile închise din lipsă de combustibili. Nu cred că media a influențat așa mult în această criză.Realitatea este cea pe care o vedem, iar oamenii caută în știri un răspuns, nu un motiv de panică. Însă, de această dată, cred că frica a fost creată prin rețelele sociale”, adaugă el.