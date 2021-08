„Iadul pe Pământ”: Persoanele evacuate de americani din Afganistan sunt ținute în condiții greu de imaginat, arată un document intern al administrației Biden

„Dezastru umanitar care pune în pericol vieți”

„Iadul pe Pământ”

„Brutal de cald. O bază în mijlocul deșertului”

Emailurile scot în evidență disperarea din interiorul guvernului federal american și a unor părți din administrația președintelui Joe Biden cu privire la gestionarea retragerii din Afganistan.Biden a fost ținta unor critici puternice din cauza eșecului său de a asigura trecerea în siguranță către aeroportul internațional din Kabul sau să garanteze zboruri de evacuare pentru miile de afgani luați în vizor de talibani.Însă relatările privind situația de la baza aeriană Al Udeid din Doha arată cât de nepregătit a fost de fapt Washingtonul pentru primirea a mii de afgani disnperați într-un loc sigur și curat.„Recunoaștem că aceasta este o situație dificilă pentru acești indivizi și aceste familii vulnerabile și ne menținem angajamentul de a asigura un mediu sigur și igienic”, a afirmat căpitanul William Urban, purtător de cuvânt al Comandamentului Central al SUA.„A fost o provocare pentru noi să facem față fluxului însă am înregistrat progrese în ceea ce privește îngrijirea și protejarea acestor indivizi vulnerabili”, a mai declarat acesta pentru Axios.Mii de afgani așteaptă să fie evacuați la aeroportul din Kabul (FOTO: Balkis Press / Abaca Press / Profimedia Images)Emailul cu titlul „Condiții sumbre la Doha” a fost trimis de agentul special Colin Sullivan oficialilor de la Pentagon și Departamentul de stat.Acesta descrie „un dezastru umanitar și condiții care pun în pericol vieți...pe care vreau să mă asigur că le urmăriți deplin cu toții”.„Deși nu minimalizăm în niciun fel condițiile din Kabul sau condițiile cu care se confruntă afganii care scapă din oraș, condițiile actuale din Doha sunt vina noastră”, a subliniat acesta.Sullivan este un membru veteran al Serviciului de Securitate Diplomatică din cadrul Departamentului de stat și în prezent asigură legătura între acesta și Comandamentul Central al SUA care supervizează operațiunile militare din Orientul Mijlociu.Contactat de Axios, Sullivan a cerut ca toate întrebările despre emailul său să fie adresate de jurnaliști unui purtător de cuvânt al Departamentului apărării.Pentagonul a răspuns că a luat măsuri concrete pentru îmbunătățirea condițiilor de pe teren, instalând peste 100 de toalete și oferind peste 7.000 de mese tradiționale afgane, de 3 ori pe zi.„Ne mișcăm rapid pentru a ameliora situația și ne majorăm semnificativ personalul consular din Qatar”, a declarat un purtător de cuvânt al Pentagonului.Secretarul de stat Antony Blinken și președintele Joe Biden (FOTO: MediaPunch Inc. / Alamy / Profimedia Images)Însă Departamentul de stat condus de Antony Blinken nu a făcut prea multe pentru a sfătui Departamentul apărării cu privire la construirea instalațiilor adecvate necesare pentru găzduirea a mii de refugiați afgani, potrivit unui oficial din guvernul federal american care a consultat emailul obținut de Axios.Oficialul a vorbit sub condiția anonimității și a descris discuțiile interne tensionate din cadrul diferitelor departamente ale executivului SUA.Potrivit acestuia, Comandamentul Central al SUA ia toate măsurile pe care le poate lua pentru în condiții îngrozitoare și fără planificare prealabilă din partea Departamentului de stat și Casei Albe.Sullivan a inclus în emailul său și ceea ce a descris ca fiind „fragmente din comunicări ale angajaților ambasadei din Doha” despre condițiile de la baza aeriană Al Udeid.„O zi cu umiditate ridicată azi. Locul în care sunt găzduiți afganii este iadul pe pământ. Gunoi, urină, materii fecale, lichide vărsate și vomă acoperă podelele. Am petrecut aproape o oră acolo strângând gunoiul (...) și aproape m=am sufocat”, notează un fragment.„Un alt zbor a sosit astăzi și nu există resurse pentru a rezolva problema sanitară. Toate aceste ființe umane trăiesc un coșmar. Suntem în mijlocul unei crize umanitare care se agravează cu fiecare zbor care aterizează la Doha”, scrie un altul.„Actualizare privind hangarul. Acum au o problemă cu șobolanii”, relata un alt angajat al ambasadei americane.Baza aeriană Al Udeid din Qatar (FOTO: PJF Military Collection / Alamy / Profimedia Images)Unii angajați ai ambasadei din Doha și-au exprimat de asemenea îngrijorările că ar putea contracta COVID-19 de la refugiații care sosesc.„Retrag tot personalul din hangarul AFGAN”, afirma un răspuns transmis de-a lungul lanțului de comandă. „L-am informat pe adjunctul misiunii despre retragere și susține 100% decizia”, continua acesta.Al Udeid este un aeroport militar major al SUA din Qatar. Alături de Kuweit, acesta este cel mai apropiat loc de Afganistan atât pentru soldații americani aduși pentru stabilizarea situației de la aeroportul din Kabul cât și pentru cetățenii americani și refugiații afgani care au fost evacuați din țară.Un oficial familiar cu condițiile de aici a declarat pentru Axios că „este brutal de cald”. „Este o bază în mijlocul deșertului. Nu există nimic în jur. Există un motiv pentru care nu țin Cupa Mondială în mijlocul verii acolo”, a mai spus acesta, referindu-se la Cupa Mondială de Fotbal care va avea loc în Qatar în noiembrie 2022.Casa Albă a lăudat însă eforturile de evacuare, atrăgând atenția înspre numărul tot mai mare de persoane care sunt scoase din Kabul pe cale aeriană în fiecare zi.„Faci ajustări și în cele din urmă obții o operațiune care mută mii, dacă nu zeci de mii, de persoane zilnic. Asta am reușit în cursul săptămânii trecute”, a declarat luni Jake Sullivan, consilierul pe probleme de securitate națională al președintelui Joe Biden, în timpul unui briefing susținut la Casa Albă.