SUA au trimis trei batalioane în Kabul pentru evacuare / Ambasadele ard materialele cu informații delicate / Talibanii ar putea începe asaltul asupra capitalei afgane zilele următoare

Kandaharul a căzut, Occidentul trimite soldați pentru evacuare

Talibanii încearcă să izoleze Kabul

În Kabul oamenii își fac provizii și depun cereri de viză

Pentagonul a spus că două batalioane de pușcași marini și un batalion de infanterie vor ajunge în Kabul până duminică seară, fiind vorba de circa 3.000 de soldați.”Au sosit (o parte), și vor continua să vină până mâine”, a declarat un oficial american sub condiția anonimității.De asemenea, o brigadă de luptă se va muta din Fort Bragg (Carolina de Nord) în Kuwait ca forță de reacție rapidă pentru Kabul, în caz că este nevoie, a precizat Pentagonul.Marea Britanie și alte câteva națiuni occidentale trimit și ele militari în condițiile în care rezistența forțelor guvernamentale afgane este pe cale să se facă praf și există temeri tot mai mari că un asalt asupra Kabulului este la doar câteva zile distanță.Un oficial guvernamental afgan a confirmat vineri că centrul economic al sudului țării, Kandahar, a trecut sub controlul talibanilor după ce forțele militare internaționale sub coordonarea SUA și-au încheiat retragerea după 20 de ani de război.Herat, oraș din vestul Afganistanului, aproape de granița cu Iranul, a căzut și el în mâinile grupării islamiste dure. Pierderea Kandaharului este o lovitura grea pentru guvernul afgan.Kandahar este centrul teritoriului luptătorilor de etnie paștună ce au apărut în 1994 în contextul haosului războiului civil, este aproape de orașul Spin Boldak, unul dintre cele două puncte de trecere spre Pakistan și, în același timp, o sursă majoră de venituri fiscale.Un oficial american din domeniul apărării a spus că există îngrijorări că talibanii, dați jos de la putere în 2001 după atacurile de la 11 septembrie, ar putea lua cu asalt Kabulul în următoarele zile.”Kabul nu este acum într-un climat de amenințare imediată, dar este clar (…) dacă te uiți la ce fac talibanii, poți vedea că încearcă să izoleze Kabulul”, a spus John Kirby, purtător de cuvânt al Pentagonului.Unele ambasade au început operațiunea de ardere a materialelor importante înaintea evacuării, potrivit unor diplomați.Ambasada SUA din capitala afgană deja și-a anunțat angajații că incinte de ardere și un incinerator sunt disponibile pentru distrugerea de materiale, inclusiv documente și dispozitive electronice.Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a avertizat că situația din Afganistan scapă de sub control și a cerut tuturor părților implicate să facă mai multe pentru protejarea civililor.”Acesta este momentul de oprire a ofensivei. Acesta este momentul pentru demararea unor negocieri serioase. Acesta este momentul pentru evitarea unui război civil prelungit și a izolării Afganistanului”, a declarat Guterres la New York.Mulți oameni din Kabul fac provizii de orez și alte produse alimentare, dar și provizii medicale. La ambasade sunt depuse zeci de mii de cereri de viză.Circa 400.000 de civili din Afganistan au fost devoiți să-și părăsească casele anul acesta, 250.000 dintre ei din luna mai și până acum, potrivit unui oficial ONU.Dintre orașele mari, în afară de Kabul, guvernul mai controlează doar Mazar-i-Sharif (nord) și Jalalabad, în est, lângă granița cu Pakistanul.Viteza cu care înaintează talibanii a reaprins criticile în privința retrageriii SU, negociată anul trecut în mandatul lui Donald Trump.Joe Biden a declarat săptămâna aceasta că nu regretă decizia de a puen în practică retragerea. El a spus că Washingtonul a cheltuit peste 1.000 de miliarde de dolari și mii de soldați americani și-au pierdut viața în ultimele două decenii.