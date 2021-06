Gazoductul Nord Stream 2 este aproape de finalizare, a anunțat Rusia

Gazoductul Nord Stream 2 este un proiect care va crea o nouă legătură energetică directă între Rusia şi Germania, via Marea Baltică.„Sperăm că lucrările de construcţie la Nord Stream 2 vor fi finalizate până la sfârşitul acestui an”, a declarat Alexander Novak într-o conferinţă de presă.Gazoductul Nord Stream 2 reprezintă o investiţie de 11 miliarde de dolari, finanţată jumătate de Gazprom şi jumătate de cinci companii europene (OMV, Wintershall, Engie, Uniper şi Shell).Nord Stream 2 va permite dublarea capacităţii de transport a Nord Stream 1, până la 110 miliarde de metri cubi pe an, astfel că o cantitate mai mare de gaze naturale ruseşti va ajunge direct în Germania via Marea Baltică, fără a mai trece prin Ucraina.Chiar dacă cei 1.230 de kilometri ai conductei sunt aproape finalizaţi, proiectul a fost oprit brusc în luna decembrie 2019, după decizia SUA de a sancţiona companiile angajate în acest proiect. Luna trecută însă, administraţia americană a decis să renunţe să aplice sancţiuni împotriva principalei societăţi implicate în construirea gazoductului NordStream 2 , o decizie care a fost salutată de Kremlin dar criticată de cei care se opun acestui proiect pe motiv că va creşte dependenţa energetică a Europei de Rusia.Separat, ONG-ul de mediu Deutsche Umwelthilfe a anunţat miercuri că a cerut ridicarea autorizaţiei pentru construcţia conductei Nord Stream 2, din motive ce ţin de protecţia mediului înconjurător.Conducta Nord Stream 2 ar ocoli conductele din Ucraina, prin care Rusia a trimis gaze în Europa timp de zeci de ani. Acest lucru ar putea priva Ucraina şi alte ţări din Europa de Est de taxe de tranzit profitabile şi ar putea submina lupta împotriva agresiunii ruseşti.În plus, Statele Unite, cel mai mare producător mondial de gaze, ar dori să exporte gaze naturale lichefiate în Europa, ca alternativă la gazul rusesc.