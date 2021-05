Acuzație incendiară făcută de prințul Harry: Familia regală a conspirat cu presa ca s-o discrediteze pe Meghan

Harry a făcut acuzația incendiară în minutele de încheiere ale ultimului episod ale unui nou documentar în 5 părți despre probleme de sănătate mentală.„Înainte ca interviul [acordat lui Oprah] să fie difuzat, din cauza titlurilor lor și ale eforturilor combinate ale Firmei (n.r. poreclă dată în Marea Britanie familiei regale) și ale presei de a o defăima, am fost trezit la miezul nopții de plânsetele ei în pernă deoarece nu voia să mă trezească fiindcă deja mă apăsau atâtea”, a relatat Harry.„Mi s-a rupt sufletul. Am ținut-o în brațe. Am vorbit. Ea a plâns, a plâns și plâns”, a continuat acesta.Acuzația privind o conspirație între familia regală și presă pentru a o discredita pe Meghan pare să facă referire la un articol publicat pe 2 martie de către Times of London care afirma că aceasta a fost acuzată de „bullying” și hărțuire de către angajați ai monarhiei britanice.Articolul bine documentat scris de corespondentul pentru familia regală al publicației londoneze, Valentine Low, a citat un email trimis de Jason Knauf, fostul ofițer-șef de relații publice al lui Meghan și Harry, către secretarul privat al prințului William.„Sunt foarte îngrijorat că Ducesa a reușit să hărțuiască doi asistenți personali până au părăsit gospodăria în ultimul an. Tratamentul la adresa lui X* a fost complet inacceptabil”, a scris acesta.„Ducesa pare hotărâtă să aibă mereu pe cineva în vizor. O hărțuiește pe Y și încearcă să îi submineze încrederea. Am avut raport după raport din partea unor persoane care au fost martore la comportamente complet inacceptabile față de Y”, a continuat acesta.„Am întrebat Casa dacă politicile vizavi de bullying și hărțuire se aplică și principalilor (n.r. membrilor familiei regale)”, a mai scris Low.Harry a făcut de asemenea referire din nou la acuzația conform căreia un membru al familiei regale l-a întrebat despre culoarea probabilă a pielii lui Archie, fiul cuplului.„Interviul a fost despre a fi real, autentic și, sperăm, împărtășirea unei experiențe despre care știm că este incredibil de familiară pentru mulți oameni din întreaga lume, în pofida poziției noastre privilegiate unice”, a afirmat acesta în noul documentar.Harry a negat că declarațiile sale ar fi motivate de ură, afirmând că, „nu am simțit deloc furie. Am avut doar compasiune”.Acesta a declarat de asemenea că nu are regrete privind părăsirea familiei regale, spunând că „este incredibil de trist dar nu am deloc regrete fiindcă sunt într-un loc în care simt că trebuia să mă aflu în urmă cu ani în urmă”.