Copiii uciși de conflictul din Gaza. Unii dintre ei visau să schimbe lumea FOTO

Când un atac aerian a lovit, duminică dimineața, strada al-Wihda din centrul orașului Gaza, se crede că cel puțin 13 membri ai familiei extinse al-Kawalek fost uciși, îngropați sub dărâmăturile propriei case.

Multe dintre victime erau copii, dintre care unul avea doar șase luni.

„Nu am văzut altceva decât fum”, a declarat pentru Felesteen Online unul dintre membrii familiei familiei care au supraviețuit, Sanaa al-Kawalek. „Nu-mi puteam vedea fiul lângă mine și îl îmbrățișam, dar nu vedeam nimic”.

Armata israeliană a descris bombardamentul ca fiind „anormal” și a declarat că victimele civile sunt neintenționate. Un purtător de cuvânt a declarat că atacurile aeriene au provocat prăbușirea unui tunel, ceea ce a dus și la demolarea caselor care se aflau deasupra acestuia.

Printre cei uciși se aflau surorile Yara, de 9 ani și Rula, de 5 ani. Ambele participau la programul psiho-social derulat de Consiliul Norvegian pentru Refugiați (NRC) pentru a ajuta copiii cu traume

Fetele din familia al-Kawalek erau politicoase și își făceau întotdeauna temele la timp, a declarat pentru BBC unul dintre profesorii lor, care a dorit să rămână anonim.

O imagine care circulă online, se spune, l-ar arăta pe Aziz al-Kawalek, în vârstă de 10 ani, care este singurul membru supraviețuitor al familiei sale directe, așezat lângă corpul mamei sale.

Ido, 5 ani, ucis, deși era în refugiu

Cea mai tânără victimă de pe partea israeliană se crede că este Ido Avigal, un băiat de cinci ani ucis miercurea trecută în orașul sudic Sderot.

Ido a fost ucis în timp ce se afla într-o cameră fortificată, în ceea ce armata israeliană a descris ca fiind un incident „incredibil de rar”.

Mama sa l-a apucat și l-a dus în camera fortificată atunci când sirenele de avertizare au pornit miercuri seară în Sderot, relatează Times of Israel.

Șrapnel de rachete a străpuns placajul metalic folosit pentru a acoperi fereastra camerei în care se afla, rănindu-le pe mama și sora sa de șapte ani. El a murit din cauza rănilor câteva ore mai târziu.

"A fost o bucată din rachetă care a intrat într-un unghi foarte specific, la o viteză foarte specifică și într-un punct foarte specific", a spus purtătorul de cuvânt al IDF, Hidai Zilberman, despre incident.

„Eram acasă și copiii erau puțin plictisiți, așa că soția mea Shani a mers cu ei la casa surorii sale, la două clădiri distanță,” a declarat tatăl lui Ido, Asaf Avigal, pentru Canal 13.

„Îmi pare rău că nu am fost lovit în locul tău”, a spus domnul Avigal la înmormântarea fiului său.

„Acum câteva zile, m-ai întrebat:„ Tată, ce se va întâmpla dacă sirena va porni în timp suntem în aer liber? ” Ți-am spus că, atâta timp cât vei fi cu mine, vei fi protejat. Am mințit. "

Cu câteva luni în urmă, domnul Avigal și soția sa vorbiseră despre cât de deosebit de deștept este Ido, de parcă ar fi fost în vârstă de 50 de ani în corpul unui copil de cinci ani. Îl îndemna adesea pe tatăl său să părăsească computerul și să petreacă mai mult timp cu el.

„Destul cu ecranele - stai cu mine”, spunea el.

Mama lui Ido este încă în spital.

Nadine Awad, 16 ani, visa ”să schimbe lumea”

Nadine Awad, o elevă arab-israeliană în vârstă de 16 ani, se afla cu tatăl ei în vârstă de 52 de ani în primele ore ale zilei, miercurea trecută, când o rachetă le-a lovit mașina și casa, ucigându-i pe amândoi. Mama ei, care se afla și ea în mașină, a fost grav rănită, au spus medicii.

This is 16-year-old Nadine Awad, an Arab citizen of Israel, who was killed last night along with her 52-year-old father, Khalil, when a Hamas rocket fired from Gaza hit their home in central Israel.



