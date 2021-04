În Israel, tot Bibi: Netanyahu a fost desemnat să formeze un nou guvern în pofida acuzațiilor de corupție

În anunțul său președintele Reuven Rivlin a afirmat că niciun lider de partid nu are sprijinul necesar pentru a forma o coaliție majoritară în Knesset, parlamentul unicameral cu 120 de locuri al Israelului.Acesta a notat de asemenea că mulți cred că Netanyahu este nepotrivit să exercite funcția din cauza problemelor sale de natură legală însă că legea nu îl împiedică să servească drept prim-ministru.Rivlin a declarat ca în urma consultărilor cu cele 13 partide din noul legislativ a ajuns la concluzia că Netanyahu are cele mai bune șanse să formeze un guvern dintre toți candidații.„Niciun candidat nu are o șansă realistă de a forma un guvern care să aibă încrederea Knessetului”, a declarat președintele israelian, precizând însă că Netanyahu are „o șansă puțin mai mare”.„Am decis să îi acord sarcina”, a afirmat acesta.Netanyahu va avea acum șase săptămâni la dispoziție pentru a încerca să încropească o coaliție, timp în care misiunea îi va fi umbrită de procesul de corupție care îl vizează.Însă anunțul lui Rivlin îi va acorda celui mai longeviv premier israelian șansa de a-și salva cariera, notează Politico.