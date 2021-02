Serghei Lavrov: Ruptura dintre Rusia şi UE a început odată cu Euromaidanul de la Kiev

„Oricine se interesează, chiar şi numai puţin, despre situaţia în Europa ştie că această ruptură s-a produs deja de mulţi ani. Relaţiile le rupe în mod consecvent UE”, a declarat Lavrov la Sankt Petersburg, în timpul unei conferinţe de presă comune cu omologul său finlandez Pekka Haavisto, potrivit EFE și Agerpres Încercând să clarifice declaraţiile sale de vinerea trecută despre o posibilă „ruptură” în relaţiile dintre Rusia şi UE dacă aceasta din urmă va sancţiona Moscova în urma încarcerării opozantului Aleksei Navalnîi, ministrul rus de externe a spus că momentul cheie în care UE şi-a demonstrat „neputinţa” a fost „lovitura de stat” din februarie 2014 de la Kiev.„Eu consider că exact atunci a avut loc o autentică umilire a Uniunii Europene”, a susţinut Lavrov despre revoluţia cunoscută ca „Euromaidan”, el acuzând UE că a stat cu braţele încrucişate în faţa atacurilor la care au fost supuşi locuitorii Crimeei şi ai Donbasului din partea noii puteri de la Kiev.Lavrov a acuzat de asemenea Bruxellesul că a renunţat în ultimii ani la toate „mecanismele” de cooperare dintre cele două părţi, inclusiv la summiturile care se desfăşurau de două ori pe an şi la întâlnirile anuale dintre guvernul rus şi comisarii europeni. „Avem deja şapte ani fără aceste mecanisme. Cadrul relaţiilor a fost distrus conştient la iniţiativa UE”, a mai spus el, constatând faptul că în prezent contactele dintre Moscova şi Bruxelles sunt la un nivel minim şi se limitează la chestiuni precum soluţionarea conflictului sirian sau programul nuclear iranian.Prin urmare, Moscova este obligată „să fie pregătită pentru orice evoluţie a evenimentelor” în relaţia cu UE, a indicat şeful diplomaţiei ruse, subliniind însă că Rusia „nu are nicio problemă” în relaţiile cu majoritatea ţărilor europene.„Nu trebuie să confundăm UE cu Europa. Noi nu plecăm din Europa. În Europa avem mulţi prieteni, mulţi coreligionari. Vom continua să dezvoltăm cu ei relaţii reciproc avantajoase”, a spus în continuare ministrul rus.Vorbind despre sancţiunile comunitare şi efectul acestora asupra schimburilor comerciale între Rusia şi statele UE, Lavrov a apreciat că „viaţa merge mai departe” şi că relaţiile bilaterale cu fiecare ţară sunt mai presus de situaţia cooperării cu UE în ansamblu.