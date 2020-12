Undă verde pentru Acordul post-Brexit

Ambasadorii statelor Uniunii Europene au aprobat, luni, aplicarea provizorie a Acordului dintre Bruxelles şi Londra privind relaţiile post-Brexit, de la 1 ianuarie 2021, data de la care Marea Britanie părăsește blocul comunitar. Reamintim că joi, după zece luni de negocieri epuizante, Uniunea Europeană și Regatul Unit au încheiat un acord istoric cu privire la viitoarea lor relație comercială, care le va permite să evite in extremis un "no deal” devastator pentru economiile lor.

Anunțul a fost făcut pe Twitter de purtătorul de cuvânt al președinției rotative germane a Consiliului UE, Sebastian Fischer: "Undă verde pentru Acordul Brexit. Ambasadorii UE au aprobat în unanimitate aplicarea provizorie a Acordului Comercial şi de Cooperare UE-Marea Britanie de la 1 ianuarie 2021". Următorul pas: adoptarea finală prin procedură scrisă, a precizat Sebastian Fischer.

