De ce Donald Trump este cel mai clar candidat la nominalizarea din 2024

Dar ceea ce este clar este că, cu excepția cazului în care baza republicană suferă o regândire drastică a opiniilor sale despre Trump, următoarea nominalizare la președinția republicană este a lui. CNN





Președintele Donald Trump nu a acceptat încă oficial înfrângerea în cursa prezidențială din 2020, dar intenționează deja să candideze din nou peste patru ani, scrie CNN Atât Axios, cât și The Washington Post au raportat în ultimele zile că Trump le spune celor apropiați că intenționează să candideze din nou în 2024. Și decizia sa de miercuri de a-l aproba public pe Ronna McDaniel pentru un alt mandat în calitate de președinte al Comitetului Național Republican trimite un mesaj clar că viitorul fost președinte nu intenționează să renunțe la controlul asupra GOP (Partidului Republican) doar pentru că a pierdut cursa din 2020.Și iată cel mai înspăimântător lucru pentru republicanii rivali, cu ochii pe 2024: este foarte greu de imaginat că cineva îl poate ține pe Trump de la nominalizarea din 2024 dacă dorește.De ce? Pentru că Trump nu este doar figura dominantă în partid (și printre baza partidului) chiar acum. El este singurul chip al partidului, rezultatul unei campanii de patru ani menite să elimine toate vocile disidente din interiorul GOP. Ceea ce a realizat acea campanie este un peisaj GOP devastat, în care Trump este efectiv ca Ochiul Sauronului - o prezență total dominantă și care provoacă teroare pentru toți cei pe care îi privește.Luați în considerare ceea ce știm despre candidații din mixul 2024.Vicepreședintele Mike Pence, senatorul din Arkansas, Tom Cotton, senatorul din Missouri, Josh Hawley, și fostul ambasador al SUA la Organizația Națiunilor Unite, Nikki Haley, vor primi probabil favorabil dacă Trump dorește din nou nominalizarea, știind că este puțin probabil să-l poată învingă și nu doresc să le distrugă șansele viitoare încercând.Senatorul din Texas, Ted Cruz și senatorul din Florida, Marco Rubio, ar putea candida chiar dacă Trump ar fi fost în cursă, dar am mai văzut acest film. Trump i-a bătut pe amândoi puternic în 2016 - și asta a fost înainte de a fi ales președinte.Larry Hogan, guvernatorul Maryland și senatorul Ben Sasse, din Nebraska? Ambii ar putea candida ca anti-Trump, indiferent dacă cel de-al 45-lea președinte este sau nu în cursă. Dar, deși ar putea avea o șansă redusă de a câștiga nominalizarea fără Trump în cursă, nu ar avea nicio șansă dacă fostul președinte ar candida.Trump a transformat baza Partidului Republican în ultimii cinci ani dintr-un grup de oameni legați în general de opinii similare cu privire la politica economică și socială (impozite mai mici, guvern mai mic, protejarea celor nenăscuți, numirea judecătorilor conservatori) în ceea ce se înțelege cel mai bine ca un cult al personalității care se învârte în jurul lui.Orice spune Trump, baza ia drept adevăr. Oricine îi place, îi place. Oricine atacă, atacă. Este limita pavloviană. Și a devenit cu atât mai remarcabil prin faptul că opiniile lui Trump cu privire la o mulțime de chestiuni (dimensiunea guvernului, datoria și deficitul, comerțul) sunt anatema față de locul unde se afla baza partidului (și conducerea sa aleasă) în urmă cu doar un deceniu.Numerele sunt uimitoare. În ultimul sondaj pre-electoral al lui Gallup, 94% dintre republicani au aprobat cum își face treaba. În rândul „republicanilor conservatori”, care reprezintă majoritatea bazei GOP, aprobarea lui Trump a fost de 97%. Da, 97%!Își va pierde Trump o parte din strălucire odată ce va fi ieșit din Casa Albă și nu va fi în mintea oamenilor în fiecare minut? Sigur. Puțin. Însă Trump nu are de gând să cedeze în totalitate lumina reflectoarelor. Se zvonește deja că se gândește să înceapă o rețea TV pentru a contesta dominația conservatoare a Fox News. A înființat un comitet de acțiune politică care îi va permite să strângă bani și să împartă dolari candidaților care se prezintă după imaginea sa. Și apoi este feedul său de Twitter - și cei 88,9 milioane de adepți ai săi - în care Trump va continua, fără îndoială, să arunce ideile care i-a făcut baza partidului atât de loială.Acum, dacă Trump va candida din nou în 2024 este o întrebare mai greu de răspuns. El va avea 78 de ani în 2024 și cine știe dacă diferitele încurcături legale cu care se va confrunta odată ce va părăsi biroul îl va face să=și schimba planurile.