Franța: Șapte persoane inculpate în cazul decapitării profesorului Paty

Liceul unde preda profesorul decapitat in Paris

Doi prieteni ai atacatorului, Naim B. (18 ani) şi Azim E. (19 ani), au fost inculpaţi pentru acelaşi capăt de acuzare. Al treilea prieten, Yussuf C., a fost pus sub acuzare pentru „asociere criminală teroristă în vederea comiterii de infracţiuni împotriva unor persoane”.Toţi au fost plasaţi în arest provizoriu, cu excepţia lui Brahim Chnina, care a fost, totuşi, încarcerat în aşteptarea unei dezbateri asupra acestei chestiuni.Cei doi elevi în vârstă de 14 şi 15 ani acuzaţi că au oferit informaţii atacatorului despre profesor în schimbul unei sume de bani au fost, de asemenea, inculpaţi pentru „complicitate la asasinat în relaţie cu o infracţiune teroristă”, dar au fost lăsaţi în libertate sub control judiciar.Samuel Paty, 47 de ani, profesor de istorie şi geografie la Conflans-Sainte-Honorine, localitate situată la 25 de kilometri nord-vest de Paris, a fost decapitat vineri de Abdoullakh Anzorov, în vârstă de 18 ani, născut în Rusia, de origine cecenă, pentru că a arătat caricaturi ale profetului Mahomed la începutul lui octombrie în cursul unor lecţii despre libertatea de opinie.Chnina, 48 de ani, şi Sefrioui, 61 de ani, sunt acuzaţi „n special pentru că l-au desemnat ca ţintă pe reţelele sociale” pe profesor „cu ajutorul unei manevre şi unei reinterpretări a faptelor”, a indicat procurorul antiterorist Jean-François Ricard într-o conferinţă de presă miercuri după-amiază.