SUA: Judecătoarea nominalizată de Trump pentru Curtea Supremă afirmă că n-a discriminat niciodată pe baza „preferinței sexuale” a persoanelor LGBT

Barrett a refuzat să răspundă dacă este de acord cu decizia de reper din 2015 în cazul Obergefell v. Hodges prin care Curtea Supremă a legalizat căsătoriile între persoane de același sex la nivel federal, hotărând că sunt un drept protejat de Constituția SUA.Barrett a declarat recent că împărtășește filozofia juridică a judecătorului Antonin Scalia, decedat în 2016, recunoscut pentru ultraconservatorismul său. Scalia a formulat o opinie separată în cazul Obergefell, opunându-se deciziei majorității.„Nu am nicio agendă politică și vreau să fiu cât se poate de clară că nu am discriminat niciodată pe baza preferinței sexuale și nici nu aș discrimina vreodată pe baza preferinței sexuale”, a afirmat marți Amy Barrett când a fost întrebată cu privire la decizia în cazul Obergefell.„Cred că discriminarea [persoanelor LGBT] este îngrozitoare, la fel ca în cazul rasismului”, a adăugat aceasta.Însă organizațiile LGBT au subliniat rapid că termenul corect este „orientare sexuală” și că activiștii împotriva drepturilor persoanelor LGBT adesea folosesc „preferință” pentru a susține în mod fals că orientarea sexuală și identitatea de gen sunt alegeri.„Termenul de 'preferință sexuală' este folosit de către oponenții egalității pentru a sugera că a fi #LGBTQ este o alegere”, a notat pe Twitter una din aceste organizații.Senatorul democrat Mazie Hironzo a criticat-o pe Barrett în cadrul audierilor pentru folosirea termenului respectiv și judecătoarea și-a cerut scuze, afirmând că nu și-a dat seama că termenul este jignitor.„Cu siguranță nu am intenționat și nu aș folosi niciodată un termen care ar cauza ofensă comunității LGBT”, a afirmat Barrett, adăugând că „dacă am făcut-o, îmi cer scuze profunde pentru asta”.Însă unii au subliniat că de fapt aceasta a discriminat persoanele LGBT.Între 2015 și 2017 Barrett a făcut parte din consiliul director al Trinity Schools Incorporated, un grup de școli private din statul Indiana care în 2014 a interzis copiilor cu părinți necăsătoriți să se înscrie la instituțiile de învățământ ale asociației, potrivit New York Times Foști angajați ai Trinity le-au declarat jurnaliștilor de la NY Times că motivația acestei măsuri a constat în faptul că la momentul respectiv căsătoriile între persoanele de același sex erau interzise în Indiana și că decizia școlii a vizat copiii cuplurilor de același sex.