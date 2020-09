Proteste antirasism SUA: Rudele Breonnei Taylor fac apel la transformarea furiei într-un vot la prezidențiale

„Nu poți opri revoluția!”, a asigurat că tatăl lui Jacob Blake, tânărul negru rămas paralizat după ce a fost împușcat în spate polițiști în Wisconsin pentru că a ignorat somațiile acestora.

Decizia vine la peste șase luni după ce Taylor, 26 de ani, angajată a serviciilor de urgență, a fost ucisă în fața prietenului ei, care era înarmat, după ce trei polițiști au forțat intrarea în casa ei cu un mandat de percheziție emis într-un dosar de trafic de droguri. Iubitul lui Taylor, care a deschis focul, susține că polițiștii nu au anunțat că intră și că el credea că are de-a face cu un spargător. Polițisții susțin însă că și-au anunțat prezența înainte de a intra.Moartea ei a devenit unul dintre simbolurile lunilor de proteste ce au avut loc în Statele Unite contra injustiției rasiale și a brutalității poliției.

După anunțul deciziei marelui juriu, protestatarii au ieșit imediat pe străzile celui mai mare oraș din Kentucky și au mărșăluit timp de mai multe ore , scandând ”Nicio viață nu contează, dacă nu contează viața unei persoane de culoare” ("No lives matter until Black lives matter”).