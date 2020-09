Le Monde: Putin i-a spus lui Macron că Navalnîi s-a otrăvit singur cu Novociok

Cotidianul francez Le Monde a scris, citând surse, că Putin i-ar fi sugerat lui Macron că Navalnîi s-ar fi putut otrăvi singur cu Novociok fără a preciza însă un motiv. Comentariul președintelui rus ar fi fost făcut în timpul unui apel telefonic avut cu omologul său francez în 14 septembrie, acesta afirmând de asemenea despre Navalnîi că ar fi „un agitator intern care a simulat boli în trecut”, potrivit surselor Le Monde.Kremlinul susține că Navalnîi nu a fost otrăvit, motivând lipsa unei anchete oficiale prin faptul că autoritățile germane nu au împărtășit informațiile disponibile cu partea rusă. În plus, consilierii lui Navalnîi ar fi scos din țară dovezi cruciale, susțin rușii.Germania afirmă că are dovezi susținute și de cercetători francezi și suedezi potrivit cărora politicianul de opoziție rus a fost otrăvit cu agentul neurotoxic Novociok.Navalnîi a reacționat ironic la materialul din Le Monde, scriind pe Instagram că „planul șiret” a fost să „prepar Novociok în bucătărie, îl beau discret în avion... mor într-un spital din Omsk și ajung într-o morgă din Omsk unde cauza decesului ar fi fost stabilită drept 'a trăit destul'”.„Dar Putin mi-a luat-o înainte”, a glumit Navalnîi, adăugând că „în cele din urmă am petrecut 18 zile în comă ca un idiot și nici n-am obținut ce-am dorit”.Într-un mesaj video adresat Adunării Generale a ONU marți, președintele francez Emmanuel Macron a cerut explicații „rapide și fără cusur” din partea Rusiei privind otrăvirea lui Navalnîi, catalogând folosirea unor arme chimice drept trecerea unei „linii roșii”.